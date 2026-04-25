Tin mới vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới hồ lớn ở Đắk Lắk

Ngày 25/4, tin từ UBND xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đã có báo cáo ban đầu vụ đôi nam nữ tử vong tại hồ chứa nước đập Krông Búk Hạ, xảy ra vào tối 24/4.

Trước đó, vào khoảng 20h30 cùng ngày, người dân địa phương xã Ea Phê (tỉnh Đắk Lắk) trong lúc đi soi ếch tại khu vực bờ đập, thấy một đôi nam nữ đứng gần khu vực nước sâu, sát cửa xả (độ sâu khoảng 6m).

Ít phút sau quay lại, người dân phát hiện trên bờ chỉ còn lại mũ bảo hiểm, hai đôi dép và điện thoại, không thấy hai người. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã trình báo chính quyền.

Hai chiếc xe của đôi vợ chồng để lại hiện trường.

Nhận tin báo, Công an xã Ea Kly nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định hai người để lại 2 xe máy cùng giấy tờ tùy thân mang tên H.B.E (SN 2006, trú xã Ea Kpam, tỉnh Đắk Lắk) và Y.K.N (SN 2000, trú xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).

Lực lượng chức năng đã huy động phối hợp cùng đội cứu nạn, cứu hộ tổ chức lặn tìm. Đến khoảng 22h cùng ngày, thi thể của H.B.E và Y.K.N được tìm thấy tại khu vực gần cửa xả nước.

Tại hiện trường, cha mẹ hai bên gia đình xác nhận 2 nạn nhân là vợ chồng. Theo người thân, trước khi xảy ra vụ việc, H.B.E có gọi điện về cho gia đình nói đang buồn chuyện vợ chồng và dọn đồ về nhà bố mẹ đẻ. Sau đó, cả hai rời nhà, điều khiển xe máy đi và không rõ điểm đến.

Thân nhân của 2 nạn nhân đã làm đơn xin không khám nghiệm tử thi, không yêu cầu điều tra thêm và xin nhận thi thể về mai táng theo phong tục.