Thủy điện xả nước, lộ thi thể dưới lòng suối

  • Thứ năm, 23/4/2026 10:40 (GMT+7)
Khoảng 7h sáng 23/4, người dân tại bản Lộng Cang, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La phát hiện một thi thể trong tình trạng phân hủy dưới lòng suối Chiến.

Lực lượng chức năng xã Ngọc Chiến (Sơn La) tiến hành bảo vệ hiện trường. Ảnh: NDCC.

Theo thông tin ban đầu, trong khi vớt củi bên bờ suối, người dân bất ngờ phát hiện thi thể nằm giữa lòng suối, trong tình trạng phân hủy nặng. Thời gian gần đây, do thủy điện Nậm Chiến thực hiện xả nước, mực nước tại khu vực lòng hồ giảm xuống, làm lộ phần lòng suối và thi thể nói trên.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân lập tức trình báo tới chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực, tổ chức trục vớt thi thể và triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh danh tính nạn nhân.

Theo nhận định ban đầu của người dân địa phương, thi thể có thể là một trong những nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi trong cơn bão số 3 năm 2025. Trước đó, trong đợt mưa bão này ghi nhận có hai người mất tích do lũ cuốn, song sau khi nước rút mới chỉ tìm thấy một nạn nhân.

Các đơn vị chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

A Lù/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

