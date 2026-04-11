Hiện trường vụ nghi có nhiều người cùng gia đình tử vong ở Gia Lai

  • Thứ bảy, 11/4/2026 07:06 (GMT+7)
Một nguồn tin có mặt tại hiện trường cho biết các thi thể được phát hiện trong tình trạng bị cháy đen.

Chay Gia Lai anh 1

Tối 10/4, cơ quan chức năng địa phương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường căn nhà nơi nghi có nhiều người trong một gia đình ở thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến) tử vong.
Chay Gia Lai anh 2

Hiện trường bên trong nơi xảy ra vụ việc. Một nguồn tin có mặt tại hiện trường cho biết, các thi thể được phát hiện trong tình trạng bị cháy đen.
Chay Gia Lai anh 3

Từ chiều 10/4, căn nhà nơi xảy ra sự việc đã được phong tỏa.
Chay Gia Lai anh 4

Các lực lượng có mặt tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
Chay Gia Lai anh 5

Người dân tập trung theo dõi sự việc.

Như Tiền Phong đưa tin, chiều 10/4, người dân phát hiện nhà của bà T.T.Đ (67 tuổi, thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) có người tử vong liền báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng cùng với chính quyền địa phương đã có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường.

Theo người dân khu vực, bà Đ., sinh sống với con gái là chị T.T.C (37 tuổi) cùng hai cháu ngoại sinh đôi, học lớp 9. Sáng cùng ngày (10/4), người dân nghe một tiếng nổ lớn tại nhà bà Đ.

Hiện, danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tử vong do ngạt khói khi đốt rơm rạ ngoài đồng

Trong lúc đốt rơm ngoài đồng, một người phụ nữ ở Cần Thơ không may bị ngạt khói, tử vong giữa đám cháy. 

11 giờ trước

Cháy trụ điện giờ cao điểm, giao thông ùn ứ ở TP.HCM

Tối 29/3, lực lượng chức năng phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM phối hợp cùng ngành điện lực khẩn trương xử lý sự cố cháy trụ điện trên đường Hương Lộ 3, khiến nhiều hộ dân bị mất điện và giao thông khu vực ùn ứ cục bộ.

22:15 29/3/2026

Cháy quán cơm chay ở TP.HCM, hai mẹ con tử vong

Đám cháy bùng phát tại quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa) khuya 23/3 khiến hai mẹ con mắc kẹt tử vong.

06:48 24/3/2026

Trương Định/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Ban hanh Quy dinh ve cong tac chinh tri, tu tuong trong Dang hinh anh

    Ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng

    2 giờ trước 06:35 11/4/2026

    0

    Quy định 19 của Trung ương yêu cầu cán bộ, đảng viên tuân thủ nghiêm kỷ luật phát ngôn, nói và viết đúng quan điểm của Đảng, định hướng dư luận tích cực và không thể hiện quan điểm trái với định hướng chính trị.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

