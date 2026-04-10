Tử vong do ngạt khói khi đốt rơm rạ ngoài đồng

Ngày 10/4, Công an TP. Cần Thơ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm liên quan đến việc đốt đồng.
|
Nông dân có thói quen đốt rơm rạ sau thu hoạch trên cánh đồng.
Theo thông tin ban đầu, chiều 6/4, bà T.K. (SN 1964, ngụ phường Vị Thanh) cùng chồng ra khu ruộng phía sau nhà để , chuẩn bị đất cho vụ mới.
Trong lúc lửa bùng lên dữ dội, bà K. nói chồng lên phía đầu gió để kiểm tra, tránh cháy lan sang ruộng lúa của người khác, còn mình ở lại xử lý phía dưới.
Tuy nhiên, do khói rơm che khuất tầm nhìn, người chồng không phát hiện bà K. vẫn đang ở trong khu vực cháy. Khi rơm cháy hết, không thấy bà K. về, gia đình vội quay lại tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện bà đã tử vong giữa ruộng, thi thể bị lửa hun cháy xém.
Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu do nạn nhân bị ngạt khói, dẫn đến bất tỉnh và tử vong giữa đám cháy.
Sách hay về môi trường
How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.
We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.