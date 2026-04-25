Tìm thấy thi thể đôi nam nữ dưới hồ lớn ở Đắk Lắk

Đêm 24/4, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk tìm thấy thi thể đôi nam nữ dưới hồ Krông Búk Hạ, đoạn giáp ranh xã Ea Phê và xã Ea Kly (tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó vào tối cùng ngày, người dân phát hiện 2 xe máy, 2 điện thoại di động cùng một số tư trang để lại trên bờ đập Krông Búk Hạ nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm trong đêm.

Đến khoảng 22h25 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nam giới. Khoảng 20 phút sau, họ tìm thấy thi thể một nữ giới.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.