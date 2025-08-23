Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện rùa hộp trán vàng quý hiếm ở rừng Nam Quảng Trị

  • Thứ bảy, 23/8/2025 17:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lực lượng Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị phát hiện trong lâm phần rừng tự nhiên Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa một cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung quý hiếm thuộc diện động vật hoang dã nguy cấp.

Ngày 23/8, Ban Quản lý (BQL) rừng đặc dụng Nam Quảng Trị thông tin trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đặt bẫy ảnh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa mới đây, các cán bộ kỹ thuật của BQL đã phát hiện một cá thể rùa nặng khoảng 1 kg đang ăn nấm mối trong rừng sát với con suối nhỏ.

rua hop tran vang anh 1
rua hop tran vang anh 2

Rùa hộp trán vàng miền Trung quý hiếm thuộc diện động vật hoang dã nguy cấp đã được lực lượng chức năng ghi nhận đang sinh sống tại rừng tự nhiên ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa của BQL rừng đặc dụng Nam Quảng Trị. Ảnh: VL.

Các cán bộ kỹ thuật của BQL rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đã tiến hành ghi hình, gửi ảnh mẫu đến chuyên gia về loài xem xét, phân tích và xác nhận, đó là loại rùa hộp trán vàng miền Trung thuộc nhóm IB quý hiếm - diện động vật hoang dã nguy cấp được ưu tiên bảo vệ.

Rùa hộp trán vàng (tên khoa học: Cuora galbinifrons) là loài đặc hữu, phân bố ở miền Bắc Việt Nam và một phần nhỏ tại miền Trung như Quảng Trị, Đà Nẵng, Huế...

Các cán bộ kỹ thuật của BQLrừng đặc dụng Nam Quảng Trị đã tiến hành ghi hình, gửi ảnh mẫu đến chuyên gia về loài xem xét, phân tích và xác nhận đó là loại rùa hộp trán vàng miền Trung thuộc nhóm IB quý hiếm - diện động vật hoang dã nguy cấp được ưu tiên bảo vệ.

rua hop tran vang anh 3

Hai cán bộ kỹ thuật BQL rừng đặc dụng Nam Quảng Trị phát hiện cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung trong lúc đi đặt bẫy ảnh. Ảnh: VL.

Thức ăn của rùa hộp trán vàng đa dạng các loại thức ăn như giun đất, côn trùng, cá, thịt, tôm, cùng với thực vật như xà lách, cải ngọt, rau lang, nấm mối, chuối, đu đủ...

Gà lôi trắng quý hiếm bay vào quán nước ở Huế

Một con gà lôi trắng quý hiếm bay lạc vào quán nước ở hồ Thury Tiên (TP Huế) được người dân báo tin cho chính quyền địa phương nhằm chăm sóc, bảo tồn.

16:11 20/8/2025

Vì sao gà lôi trắng gây nuôi thành công vẫn thuộc nhóm quý hiếm?

Việc gây nuôi sinh sản gà lôi trắng là một biện pháp để duy trì nòi giống của loài, nhưng chỉ trong một số trường hợp cụ thể mới được coi là biện pháp để bảo tồn.

21:11 14/8/2025

Rùa vàng quý hiếm ‘lạc’ vào sân nhà

Rùa vàng quý hiếm liệt kê vào sách đỏ vừa được người dân Hà Tĩnh phát hiện khi bò "lạc" vào sân nhà.

16:00 24/6/2025

https://tienphong.vn/phat-hien-rua-hop-tran-vang-quy-hiem-o-rung-nam-quang-tri-post1771901.tpo

Hữu Thành/Tiền Phong

rùa hộp trán vàng Quảng Trị rùa hộp trán vàng Rùa hộp quý hiếm Rùa hộp Quảng Trị

  • Quảng Trị

    Quảng Trị
    • Diện tích: 4.739,8 km²
    • Dân số: 612.500
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 233
    • Biển số xe: 74

