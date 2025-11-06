Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện chồng và con nuôi tử vong dưới ao tôm

  • Thứ năm, 6/11/2025 16:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khi ra ao tôm, người vợ bất ngờ phát hiện chồng và con nuôi đã tử vong dưới ao tôm. Người chồng tử vong trong tư thế đứng, còn con nằm úp mặt xuống nước.

Quạt ao tôm công nghiệp. Ảnh minh họa.

Ngày 6/11, tin từ UBND xã Hoà Bình, tỉnh Cà Mau, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 cha con tử vong dưới ao tôm.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, bà Trần Thị Điệp (SN 1970, ngụ xã Hoà Bình) ra vuông tôm gần nhà để tắt quạt nước.

Tới ao tôm, bà Điệp thấy dưới ao có áo đỏ nên đến gần xem mới phát hiện chồng là ông N.Q.T. (SN 1970) và con nuôi T.Đ.Th. (SN 2010) đã tử vong dưới ao.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận, ông T. tử vong trong tư thế đứng, còn em Th. tử vong nằm úp mặt xuống nước, vị trí gần với quạt ao tôm.

Vụ án mạng đang được Công an địa phương điều tra, xác minh làm rõ.

Cận cảnh 'con tôm' 22 tỷ đồng ở Cà Mau

Biểu tượng con tôm Cà Mau là một trong những điểm nhấn tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, Cà Mau), với số vốn đầu tư khoảng 22 tỷ đồng.

16:23 14/10/2025

Cựu chủ tịch thị trấn ở Cà Mau tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Ông Đ.V.M, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước cũ, tỉnh Cà Mau, được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

13:44 28/9/2025

Bị cuốn vào máy sản xuất phân bón, nam công nhân Cà Mau tử vong

Trong quá trình vận hành máy tạo hạt phân bón ở một nhà máy chuyên sản xuất mặt hàng này trên địa bàn tỉnh Cà Mau, một nam công nhân bất ngờ bị cuốn vào máy và tử vong.

17:10 22/9/2025

Bao Kalmaegi giat cap 17, cach Quy Nhon 120 km hinh anh

Bão Kalmaegi giật cấp 17, cách Quy Nhơn 120 km

1 giờ trước 16:37 6/11/2025

0

Bão số 13 Kalmaegi đang duy trì cường độ rất mạnh với sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120 km, dự báo đêm nay đổ bộ Nam Trung Bộ.

