Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cựu chủ tịch thị trấn ở Cà Mau tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

  • Chủ nhật, 28/9/2025 13:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ông Đ.V.M, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước cũ, tỉnh Cà Mau, được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Ngày 28/9, nguồn tin của PV Tiền Phong, ông Đ.V.M, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước (cũ), được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ phía sau nhà riêng tại xã Cái Nước vào rạng sáng cùng ngày.

Trong thời gian làm Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước (nay là xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau), ông M. được xác định có sai phạm trong quá trình xây dựng chợ Trung tâm thị trấn Cái Nước.

Ca Mau anh 1

Chợ Cái Nước (tỉnh Cà Mau).

Tháng 8/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" khi thực hiện xây dựng hạ tầng chợ thị trấn Cái Nước.

Cũng liên quan đến sai phạm này, hồi tháng 7/2020, ông M. bị kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng và chính quyền (nhiệm kỳ 2015-2020).

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/cuu-chu-tich-thi-tran-o-ca-mau-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-tai-nha-post1781955.tpo

Tân Lộc/Tiền Phong

Cà Mau Cà Mau Cà Mau

  • Cà Mau

    Cà Mau
    • Diện tích: 5.294,9 km²
    • Dân số: 1.219.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 290
    • Biển số xe: 69

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý