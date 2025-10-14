Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh 'con tôm' 22 tỷ đồng ở Cà Mau

  • Thứ ba, 14/10/2025 16:23 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Biểu tượng con tôm Cà Mau là một trong những điểm nhấn tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, Cà Mau), với số vốn đầu tư khoảng 22 tỷ đồng.

Theo thiết kế, biểu tượng con tôm Cà Mau ở quảng trường Phan Ngọc Hiển cao khoảng 23 m, trong đó chiều dài con tôm khoảng 14 m.
Biểu tượng con tôm được xây kiên cố bằng bê-tông cốt thép, ốp gốm và đá, thiết kế 3D hiện đại.
Con tôm được trang bị đèn chiếu sáng nghệ thuật để tăng điểm nhấn về đêm.
Con tôm ôm quả địa cầu được xây dựng với mục đích tôn vinh ngành tôm - thế mạnh kinh tế của Cà Mau, thêm điểm nhấn thu hút du lịch. Riêng công trình này có kinh phí khái toán ban đầu khoảng 22 tỷ đồng.
Hình ảnh con tôm khổng lồ đặt giữa quảng trường Phan Ngọc Hiển, Cà Mau, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.
Du khách đến Cà Mau có thêm địa điểm check-in với biểu tượng con tôm.
Tỉnh Cà Mau có diện tích nuôi tôm lớn nhất nước, với gần 423.000 ha.
Tôm trở thành ngành hàng chủ lực giúp người dân làm giàu, đóng góp quan trọng vào kinh tế của địa phương. Năm nay, dự kiến xuất khẩu tôm của Cà Mau đạt trên 1,4 tỷ USD.

Tân Lộc/Tiền Phong

