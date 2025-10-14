Cận cảnh 'con tôm' 22 tỷ đồng ở Cà Mau

Theo thiết kế, biểu tượng con tôm Cà Mau ở quảng trường Phan Ngọc Hiển cao khoảng 23 m, trong đó chiều dài con tôm khoảng 14 m.

Biểu tượng con tôm được xây kiên cố bằng bê-tông cốt thép, ốp gốm và đá, thiết kế 3D hiện đại.

Con tôm được trang bị đèn chiếu sáng nghệ thuật để tăng điểm nhấn về đêm.

Con tôm ôm quả địa cầu được xây dựng với mục đích tôn vinh ngành tôm - thế mạnh kinh tế của Cà Mau, thêm điểm nhấn thu hút du lịch. Riêng công trình này có kinh phí khái toán ban đầu khoảng 22 tỷ đồng .

Du khách đến Cà Mau có thêm địa điểm check-in với biểu tượng con tôm.

Tỉnh Cà Mau có diện tích nuôi tôm lớn nhất nước, với gần 423.000 ha.

Tôm trở thành ngành hàng chủ lực giúp người dân làm giàu, đóng góp quan trọng vào kinh tế của địa phương. Năm nay, dự kiến xuất khẩu tôm của Cà Mau đạt trên 1,4 tỷ USD .

Ông Đ.V.M, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước cũ, tỉnh Cà Mau, được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Tấm pano dài 12 m, cao 3 m đặt trước cổng Công viên Hùng Vương (đường Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành, Cà Mau) bị gió cuốn bay trong cơn mưa đã đè lên dòng người đi đường.

Trong quá trình vận hành máy tạo hạt phân bón ở một nhà máy chuyên sản xuất mặt hàng này trên địa bàn tỉnh Cà Mau, một nam công nhân bất ngờ bị cuốn vào máy và tử vong.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.