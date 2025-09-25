Pano cỡ lớn đổ xuống đường ở Cà Mau, nhiều người bị thương

Khoảng 7h30 sáng 25/9, khu vực phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau xảy ra mưa dông. Gió mạnh đã kéo tấm pano cỡ lớn dài 12 m, cao 3 m trước cổng Công viên Hùng Vương trên đường Phan Ngọc Hiển đổ ra đường, đè lên dòng người và phương tiện đang lưu thông.
|
Tấm pano cỡ lớn bị thổi bay ra đường khiến 3 người bị thương.
Vụ tai nạn khiến 3 người đi xe máy bị thương, một ôtô hư hỏng nhẹ. Sau đó, nhiều người đi đường phải dừng lại cùng kéo tấm pano cứu những người mắc kẹt.
Chính quyền địa phương đang rà soát lại đơn vị thi công lắp đặt tấm pano trên, xử lý trách nhiệm để xảy ra vụ việc.
Áng văn đẹp về phương Nam
Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.
30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.