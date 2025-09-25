Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pano cỡ lớn đổ xuống đường ở Cà Mau, nhiều người bị thương

  • Thứ năm, 25/9/2025 17:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Tấm pano dài 12 m, cao 3 m đặt trước cổng Công viên Hùng Vương (đường Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành, Cà Mau) bị gió cuốn bay trong cơn mưa đã đè lên dòng người đi đường.

Khoảng 7h30 sáng 25/9, khu vực phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau xảy ra mưa dông. Gió mạnh đã kéo tấm pano cỡ lớn dài 12 m, cao 3 m trước cổng Công viên Hùng Vương trên đường Phan Ngọc Hiển đổ ra đường, đè lên dòng người và phương tiện đang lưu thông.

Pano do xuong Ca Mau anh 1

Tấm pano cỡ lớn bị thổi bay ra đường khiến 3 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến 3 người đi xe máy bị thương, một ôtô hư hỏng nhẹ. Sau đó, nhiều người đi đường phải dừng lại cùng kéo tấm pano cứu những người mắc kẹt.

Chính quyền địa phương đang rà soát lại đơn vị thi công lắp đặt tấm pano trên, xử lý trách nhiệm để xảy ra vụ việc.

