Phát hiện cá sấu 'đi dạo' trong sân nhà dân ở TP.HCM

  • Thứ tư, 15/10/2025 18:45 (GMT+7)
Phát hiện cá sấu bò vào sân nhà, người dân bắt giữ, bàn giao cho Công an phường Bình Tiên, TP.HCM.

,Ngày 15/10, Công an phường Bình Tiên, TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận một con cá sấu con do người dân phát hiện trong khuôn viên nhà riêng

Ca sau di lac TP.HCM anh 1

Con cá sấu nặng khoảng 1,8 kg bò vào sân nhà ông Thiệu. Ảnh: CQCN.

Trước đó vào sáng 14/10, ông Nguyễn Trung Thiệu (ngụ phường Bình Tiên) phát hiện một con cá sấu nặng khoảng 1,8 kg bò vào sân nhà.

Nhận thấy đây là động vật hoang dã có thể gây nguy hiểm, ông Thiệu đã bắt giữ con vật và bàn giao cho Công an phường Bình Tiên.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng công an đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM xử lý theo quy định. Toàn bộ quá trình được thực hiện an toàn, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Ca sau di lac TP.HCM anh 2

Công an phường Bình Tiên khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời không nuôi nhốt, buôn bán hoặc vận chuyển trái phép các loài động vật thuộc danh mục quản lý đặc biệt.

Đáng chú ý, hồi tháng 7, người dân từng phát hiện một con cá sấu nặng khoảng 2 kg dưới kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Trước tình trạng cá sấu liên tục đi “lạc” vào khu dân cư, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên thông báo ngay cho công an hoặc kiểm lâm khi phát hiện để đảm bảo an toàn.

https://tienphong.vn/phat-hien-ca-sau-di-dao-trong-san-nha-dan-o-tphcm-post1787379.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

Cá sấu đi lạc TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Cá sấu Cá sấu đi lạc Cá sâu nhà dân Cá sấu trong vườn Cá sấu TP.HCM

    Bao Matmo gay thiet hai nhieu hon ca Bualoi hinh anh

    Bão Matmo gây thiệt hại nhiều hơn cả Bualoi

    8 giờ trước 20:43 15/10/2025

    0

    Dù không đổ bộ trực tiếp đất liền nước ta, bão Matmo gây thiệt hại vật chất lớn hơn cả Bualoi, cơn bão tàn phá suốt dọc miền Bắc, miền Trung cuối tháng 9.

    Nguoi dan ong tu vong bat thuong ben cot dien hinh anh

    Người đàn ông tử vong bất thường bên cột điện

    8 giờ trước 20:28 15/10/2025

    0

    Người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh bên cột điện tại phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này đã tử vong.

