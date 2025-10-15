Phát hiện cá sấu 'đi dạo' trong sân nhà dân ở TP.HCM

Phát hiện cá sấu bò vào sân nhà, người dân bắt giữ, bàn giao cho Công an phường Bình Tiên, TP.HCM.

,Ngày 15/10, Công an phường Bình Tiên, TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận một con cá sấu con do người dân phát hiện trong khuôn viên nhà riêng

Con cá sấu nặng khoảng 1,8 kg bò vào sân nhà ông Thiệu. Ảnh: CQCN.

Trước đó vào sáng 14/10, ông Nguyễn Trung Thiệu (ngụ phường Bình Tiên) phát hiện một con cá sấu nặng khoảng 1,8 kg bò vào sân nhà.

Nhận thấy đây là động vật hoang dã có thể gây nguy hiểm, ông Thiệu đã bắt giữ con vật và bàn giao cho Công an phường Bình Tiên.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng công an đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM xử lý theo quy định. Toàn bộ quá trình được thực hiện an toàn, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Công an phường Bình Tiên khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời không nuôi nhốt, buôn bán hoặc vận chuyển trái phép các loài động vật thuộc danh mục quản lý đặc biệt.

Đáng chú ý, hồi tháng 7, người dân từng phát hiện một con cá sấu nặng khoảng 2 kg dưới kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Trước tình trạng cá sấu liên tục đi “lạc” vào khu dân cư, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên thông báo ngay cho công an hoặc kiểm lâm khi phát hiện để đảm bảo an toàn.