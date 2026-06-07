Pharmacity và An Khang tìm đường trở lại cuộc đua với Long Châu?

Long Châu đang dẫn đầu thị trường nhà thuốc hiện đại. Tuy nhiên, những chuyển động mới từ Pharmacity và An Khang cho thấy cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ.

Long Châu đang bỏ xa các đối thủ về quy mô điểm bán, giữ vị thế động lực tăng trưởng của FPT Retail. Ảnh: FRT.

Thông tin Pharmacity nhận thêm vốn từ quỹ đầu tư LeapFrog để mở rộng hệ thống nhà thuốc một lần nữa thu hút sự chú ý của thị trường bán lẻ dược phẩm.

Sau nhiều năm cạnh tranh quyết liệt, cuộc đua giữa ba chuỗi nhà thuốc lớn nhất Việt Nam gồm Long Châu, Pharmacity và An Khang từng được xem là đã ngã ngũ khi Long Châu bỏ xa phần còn lại về quy mô lẫn hiệu quả kinh doanh.

Tuy nhiên, những chuyển động gần đây cho thấy cuộc cạnh tranh vẫn chưa kết thúc.

Long Châu bỏ xa phần còn lại của thị trường

Nếu nhìn vào quy mô hệ thống, Long Châu hiện là doanh nghiệp dẫn đầu tuyệt đối trên thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam.

Theo báo cáo của FPT Retail, chuỗi nhà thuốc này đạt doanh thu hơn 34.500 tỷ đồng trong năm 2025, tăng khoảng 36% so với năm trước. Hệ thống hiện sở hữu hơn 2.400 nhà thuốc trên toàn quốc cùng hơn 200 trung tâm tiêm chủng.

Không chỉ dẫn đầu về số lượng điểm bán, Long Châu còn là chuỗi hiếm hoi chứng minh được hiệu quả kinh doanh ở quy mô lớn. Năm ngoái, mảng dược phẩm đóng góp hơn 80% EBITDA hợp nhất của FPT Retail, trở thành động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp.

Sau giai đoạn mở rộng thần tốc, Long Châu hiện không còn đơn thuần là một chuỗi bán lẻ thuốc. Doanh nghiệp đang mở rộng sang nhiều mảng liên quan đến chăm sóc sức khỏe như tiêm chủng, tư vấn y tế và các dịch vụ sức khỏe cộng đồng. Chiến lược này giúp Long Châu từng bước chuyển từ mô hình nhà thuốc truyền thống sang hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Khoảng cách với các đối thủ cũng ngày càng được nới rộng. Trong khi Long Châu đã vượt mốc 2.400 cửa hàng, quy mô của Pharmacity hiện chưa bằng một nửa, khoảng hơn 1.100 điểm bán, còn An Khang chỉ duy trì hơn 300 cửa hàng sau giai đoạn tái cơ cấu.

Toan tính của Pharmacity và An Khang

Trước khi Long Châu vươn lên mạnh mẽ, Pharmacity từng là cái tên tiên phong trong mô hình chuỗi nhà thuốc hiện đại tại Việt Nam.

Thành lập năm 2011, doanh nghiệp này hiện phục vụ gần 19 triệu khách hàng thân thiết và cung cấp hơn 7.000 sản phẩm từ thuốc, vitamin, thực phẩm bổ sung đến mỹ phẩm.

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, Pharmacity từng đối mặt nhiều khó khăn khi thị trường bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá bán, độ phủ và năng lực vận hành.

Tuy nhiên, những tín hiệu gần đây cho thấy doanh nghiệp đang dần lấy lại đà tăng trưởng.

Sau giai đoạn "hụt hơi", Pharmacity đang trở lại cuộc đua. Ảnh: Pharmacity.

Theo ban lãnh đạo công ty, Pharmacity đã ghi nhận nhiều quý liên tiếp có lãi kể từ quý IV/2025. Năm ngoái, doanh nghiệp mở thêm 140 cửa hàng và dự kiến khai trương thêm 500 điểm bán trong vòng 3 năm tới.

Khoản đầu tư mới từ LeapFrog cũng cho thấy các nhà đầu tư quốc tế vẫn đánh giá cao tiềm năng của thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam, bất chấp sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Ở chiều ngược lại, An Khang đang lựa chọn con đường thận trọng hơn. Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi tháng 5, ông Vũ Đăng Linh - Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) - cho biết chuỗi nhà thuốc An Khang đang tiến sát điểm hòa vốn sau giai đoạn tái cấu trúc mạnh. Ban lãnh đạo kỳ vọng 2026 sẽ là năm đầu tiên chuỗi dược phẩm này có lãi và bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh hơn.

Để cải thiện hiệu quả kinh doanh, thời gian qua An Khang đã đóng cửa hàng loạt điểm bán hoạt động kém hiệu quả, qua đó nâng doanh thu bình quân tại các cửa hàng còn lại, đồng thời điều chỉnh danh mục sản phẩm, thay đổi cách trưng bày và siết chặt chi phí vận hành.

Trong ngắn hạn, doanh nghiệp ưu tiên nâng hiệu quả từng cửa hàng hiện hữu, tăng doanh thu và tối ưu chi phí vận hành. Sau khi đạt trạng thái hòa vốn ổn định, An Khang mới được kỳ vọng tăng tốc mạnh hơn.

Dù quy mô hiện tại nhỏ hơn đáng kể so với hai đối thủ, An Khang vẫn sở hữu lợi thế từ hệ sinh thái bán lẻ của MWG, bao gồm kinh nghiệm vận hành chuỗi, năng lực quản lý hàng tồn kho và tệp khách hàng lớn trên toàn quốc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews mới đây, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT MWG, cho biết chuỗi nhà thuốc An Khang vẫn đang được xem như một "startup mới" trong hệ sinh thái.

"Chúng tôi cũng không quá vội cho mô hình này bởi vì chúng tôi ý thức rằng mọi thứ cần phải có sự chuẩn bị. Và khi đạt được độ chín muồi thì chúng tôi sẽ bắt đầu tăng tốc mở rộng và thực hiện những tham vọng lớn hơn", ông nói.

Thị trường bán lẻ dược phẩm còn dư địa lớn

Thực tế, Long Châu đang dẫn đầu tuyệt đối về quy mô nhưng dư địa tăng trưởng của ngành bán lẻ dược phẩm vẫn còn rất lớn. Thống kê của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho thấy thị trường thuốc Việt Nam có giá trị khoảng 7 tỷ USD và bình quân tiêu thụ thuốc đạt mức 70 USD /người, tăng gấp 10 lần so với năm 2000.

Theo dữ liệu của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), hiện thị trường có khoảng 50.000 nhà thuốc tư nhân đang hoạt động và chiếm khoảng 85% thị phần. Trong khi đó, các chuỗi nhà thuốc hiện đại mới chỉ nắm khoảng 5,7% thị trường. Điều này cho thấy quá trình chuyển dịch từ các nhà thuốc truyền thống sang mô hình chuỗi hiện đại vẫn đang ở giai đoạn đầu, khác biệt đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Các công ty nghiên cứu thị trường cũng nhận định nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam đang tăng nhanh nhờ thu nhập cải thiện, dân số già hóa và nhận thức của người tiêu dùng về chăm sóc sức khỏe ngày càng cao.

Trong bối cảnh đó, cuộc cạnh tranh giữa Long Châu, Pharmacity và An Khang không còn đơn thuần là cuộc đua mở thêm cửa hàng. Các doanh nghiệp đang cùng hướng tới mục tiêu trở thành nền tảng chăm sóc sức khỏe, nơi người tiêu dùng có thể tiếp cận từ thuốc men, thực phẩm bổ sung đến các dịch vụ y tế cơ bản.

Long Châu hiện vẫn là người dẫn đầu, nhưng việc Pharmacity quay lại với nguồn vốn mới và An Khang dần cải thiện hiệu quả vận hành cho thấy cuộc đua trên thị trường chuỗi nhà thuốc Việt Nam có thể chưa đi đến hồi kết.

Khi quy mô của kênh bán lẻ hiện đại còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong một thị trường hàng tỷ USD, cơ hội tăng trưởng vẫn đủ lớn để cả 3 chuỗi tiếp tục cạnh tranh trong giai đoạn tiếp theo của ngành chăm sóc sức khỏe.