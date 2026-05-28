Pharmacity gọi thêm vốn ngoại, 'quyết đấu' Long Châu, An Khang

Chuỗi nhà thuốc Pharmacity vừa gọi thêm vốn từ quỹ LeapFrog để mở rộng hệ thống nhà thuốc, đánh dấu sự trở lại cuộc đua tăng trưởng với 2 chuỗi Long Châu và An Khang.

Pharmacity cho biết chuỗi đã có lãi từ quý IV/2025. Ảnh: Pharmcity.

Chuỗi nhà thuốc Pharmacity vừa công bố nhận thêm vốn tăng trưởng từ quỹ đầu tư chăm sóc sức khỏe LeapFrog Investments nhằm mở rộng hệ thống bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam.

Giá trị thương vụ chưa được công bố. Tuy nhiên, theo DealStreetAsia, Pharmacity trước đó được cho là đặt mục tiêu huy động khoảng 60 triệu USD thông qua kết hợp vốn cổ phần và vốn vay.

Phía Pharmacity cho biết nguồn vốn mới sẽ được dùng để mở rộng mạng lưới hơn 1.100 cửa hàng trên toàn quốc, đặc biệt tại các thành phố cấp 2 và cấp 3. Chuỗi này cũng đặt kế hoạch mở thêm 500 cửa hàng trong 3 năm tới sau khi đã bổ sung 140 điểm bán trong năm 2025.

CEO Pharmacity Deepanshu Madan cho biết doanh nghiệp đã ghi nhận nhiều quý liên tiếp có lãi kể từ quý IV/2025. Theo LeapFrog, Pharmacity đạt tăng trưởng doanh thu hơn 35% trong quý I năm nay, trong khi doanh số trên cùng cửa hàng tăng hơn 20%.

Động thái gọi vốn mới cho thấy Pharmacity đang quay lại đường đua mở rộng sau giai đoạn tái cấu trúc kéo dài. Đây cũng là tín hiệu mới cho cuộc cạnh tranh ngày càng "nóng" trên thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam.

Những năm gần đây, thị trường chuỗi nhà thuốc hiện đại tăng trưởng nhanh với cuộc đua "tam mã" gồm Pharmacity, Long Châu (hậu thuẫn bởi FPT Retail) và An Khang (hậu thuẫn bởi Thế Giới Di Động).

Theo dữ liệu thị trường được nhiều đơn vị nghiên cứu tổng hợp, mô hình chuỗi nhà thuốc hiện đại tại Việt Nam đã vượt mốc 4.000 điểm bán trong năm 2026 và đang dịch chuyển mạnh ra ngoài Hà Nội, TP.HCM.

Trong cuộc đua này, Long Châu hiện nổi lên là doanh nghiệp có hiệu quả tài chính tốt nhất. Năm 2025, chuỗi này đạt doanh thu hơn 34.500 tỷ đồng , tăng 36%, đóng góp hơn 83% EBITDA (lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay) của FPT Retail. Hệ thống Long Châu hiện có hơn 2.400 nhà thuốc cùng hơn 200 điểm/trung tâm tiêm chủng.

Trong khi đó, chuỗi nhà thuốc An Khang của Thế Giới Di Động đang phát triển theo hướng thận trọng hơn nhằm cải thiện khả năng sinh lời và giảm lỗ sau nhiều năm mở rộng mạnh.

Pharmacity từng là chuỗi tiên phong trong mô hình nhà thuốc hiện đại tại Việt Nam, song có thời điểm hụt hơi trong cuộc cạnh tranh với Long Châu do chiến lược mở rộng nhanh và mô hình bán lẻ tích hợp nhiều nhóm hàng tiêu dùng.

Tuy vậy, việc doanh nghiệp quay lại mở rộng sau khi có lãi được xem là dấu hiệu cho thấy cuộc đua nhà thuốc đang bước sang giai đoạn mới, nơi các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về độ phủ mà còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe.