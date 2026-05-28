Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Pharmacity gọi thêm vốn ngoại, 'quyết đấu' Long Châu, An Khang

  • Thứ năm, 28/5/2026 10:13 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Chuỗi nhà thuốc Pharmacity vừa gọi thêm vốn từ quỹ LeapFrog để mở rộng hệ thống nhà thuốc, đánh dấu sự trở lại cuộc đua tăng trưởng với 2 chuỗi Long Châu và An Khang.

Pharmacity cho biết chuỗi đã có lãi từ quý IV/2025. Ảnh: Pharmcity.

Chuỗi nhà thuốc Pharmacity vừa công bố nhận thêm vốn tăng trưởng từ quỹ đầu tư chăm sóc sức khỏe LeapFrog Investments nhằm mở rộng hệ thống bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam.

Giá trị thương vụ chưa được công bố. Tuy nhiên, theo DealStreetAsia, Pharmacity trước đó được cho là đặt mục tiêu huy động khoảng 60 triệu USD thông qua kết hợp vốn cổ phần và vốn vay.

Phía Pharmacity cho biết nguồn vốn mới sẽ được dùng để mở rộng mạng lưới hơn 1.100 cửa hàng trên toàn quốc, đặc biệt tại các thành phố cấp 2 và cấp 3. Chuỗi này cũng đặt kế hoạch mở thêm 500 cửa hàng trong 3 năm tới sau khi đã bổ sung 140 điểm bán trong năm 2025.

CEO Pharmacity Deepanshu Madan cho biết doanh nghiệp đã ghi nhận nhiều quý liên tiếp có lãi kể từ quý IV/2025. Theo LeapFrog, Pharmacity đạt tăng trưởng doanh thu hơn 35% trong quý I năm nay, trong khi doanh số trên cùng cửa hàng tăng hơn 20%.

Động thái gọi vốn mới cho thấy Pharmacity đang quay lại đường đua mở rộng sau giai đoạn tái cấu trúc kéo dài. Đây cũng là tín hiệu mới cho cuộc cạnh tranh ngày càng "nóng" trên thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam.

Những năm gần đây, thị trường chuỗi nhà thuốc hiện đại tăng trưởng nhanh với cuộc đua "tam mã" gồm Pharmacity, Long Châu (hậu thuẫn bởi FPT Retail) và An Khang (hậu thuẫn bởi Thế Giới Di Động).

Theo dữ liệu thị trường được nhiều đơn vị nghiên cứu tổng hợp, mô hình chuỗi nhà thuốc hiện đại tại Việt Nam đã vượt mốc 4.000 điểm bán trong năm 2026 và đang dịch chuyển mạnh ra ngoài Hà Nội, TP.HCM.

Trong cuộc đua này, Long Châu hiện nổi lên là doanh nghiệp có hiệu quả tài chính tốt nhất. Năm 2025, chuỗi này đạt doanh thu hơn 34.500 tỷ đồng, tăng 36%, đóng góp hơn 83% EBITDA (lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay) của FPT Retail. Hệ thống Long Châu hiện có hơn 2.400 nhà thuốc cùng hơn 200 điểm/trung tâm tiêm chủng.

Trong khi đó, chuỗi nhà thuốc An Khang của Thế Giới Di Động đang phát triển theo hướng thận trọng hơn nhằm cải thiện khả năng sinh lời và giảm lỗ sau nhiều năm mở rộng mạnh.

Pharmacity từng là chuỗi tiên phong trong mô hình nhà thuốc hiện đại tại Việt Nam, song có thời điểm hụt hơi trong cuộc cạnh tranh với Long Châu do chiến lược mở rộng nhanh và mô hình bán lẻ tích hợp nhiều nhóm hàng tiêu dùng.

Tuy vậy, việc doanh nghiệp quay lại mở rộng sau khi có lãi được xem là dấu hiệu cho thấy cuộc đua nhà thuốc đang bước sang giai đoạn mới, nơi các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về độ phủ mà còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe.

Chuỗi nhà thuốc của Thế Giới Di Động dự báo có lãi từ năm nay

Sau giai đoạn đóng hàng trăm cửa hàng để tái cấu trúc, chuỗi nhà thuốc An Khang của Thế Giới Di Động đã tiến sát điểm hòa vốn và đặt mục tiêu có lãi từ năm 2026.

16:55 11/5/2026

Nhà thuốc Long Châu tiếp tục là 'gà đẻ trứng vàng' cho chủ FPT Shop

Quý I/2026, chuỗi nhà thuốc Long Châu tiếp tục duy trì vai trò đầu tàu của FPT Retail khi mang về hơn 10.300 tỷ đồng doanh thu, hơn gấp đôi hệ thống FPT Shop.

11:38 2/5/2026

Long Châu thành 'gà đẻ trứng vàng' cho FPT Retail

Chuỗi nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu đóng góp 68% doanh thu hợp nhất của FPT Retail trong khi FPT Shop đã có lãi trở lại.

11:19 30/1/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Pharmacity Thế giới Di động nhà thuốc Long Châu An Khang

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý