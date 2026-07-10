Pháp 0-0 Morocco: Mbappe đá hỏng phạt đền

Chỉ trong ít phút đầu trận, thủ thành Yassine Bono đã phải hoạt động hết công suất. Sau khi đổ người cản cú sút xa của Kylian Mbappe, ngôi sao đang thi đấu tại Saudi Arabia tiếp tục cứu thua cho Morocco sau pha đánh đầu cận thành của Dayot Upamecano.
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Pháp gây sức ép lớn ngay từ đầu.
Đột biến được tạo ra ở phút 25. Xuất phát từ tình huống để mất bóng của Achraf Hakimi, Mbappe thoát xuống và bị Noussair Mazraoui đốn ngã, dẫn đến phạt đền. Trước áp lực lớn, Mbappe tung cú đá quá nhẹ và bị Bono dễ dàng bắt gọn.
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Quả đá penalty bị trì hoãn khiến Mbappe chịu áp lực lớn.
Phút 35, Morocco tiếp tục để mất bóng ở sân nhà. Cơ hội mở ra với Desire Doue nhưng sao trẻ thuộc biên chế PSG vẫn không thể thắng được phản xạ xuất sắc của thủ môn đội tuyển châu Phi.
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Đội hình ra sân của Pháp trước Morocco.
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Morocco có đội hình đầy đủ ngôi sao hay nhất.
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