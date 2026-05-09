Pháo hoa 'cầu vồng' gây sửng sốt trên bầu trời Hải Phòng

  • Thứ bảy, 9/5/2026 22:48 (GMT+7)
Màn pháo hoa "cầu vồng" với hàng trăm quả pháo khói phủ kín bầu trời Hải Phòng khiến hàng nghìn người dân và du khách thích thú. Nhiều người cứ ngỡ khung cảnh "như hiệu ứng AI".

Tối 8/5, tại lễ khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, thành phố tổ chức màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài từ 12 phút tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính. Đây là lần đầu Hải Phòng sử dụng khoảng 2.500 quả pháo hoa tầm cao, trong đó có hơn 300 quả pháo khói, cùng tạo hiệu ứng "cầu vồng" trên bầu trời. Màn trình diễn ánh sáng thu hút hàng nghìn người dân và du khách theo dõi. Nhiếp ảnh gia Andy Trung ghi lại khoảnh khắc pháo hoa phủ kín bầu trời thành phố. Anh cho biết bất ngờ khi lần đầu chứng kiến hiệu ứng pháo hoa cầu vồng "trông như hình ảnh do AI tạo ra".

Đi gần 30 km để xem pháo hoa

Du khách Nguyễn Thị Thu Hương cho biết đây là lần đầu cô tham dự Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, bày tỏ ấn tượng với màn pháo hoa năm nay. "Các màn trình diễn đều rất đặc sắc, nhất là pháo hoa cầu vồng vì đây là lần đầu tôi được xem trực tiếp. Đến giờ xem lại video vẫn còn thấy rất xúc động và ấn tượng", Hương nói với Tri Thức - Znews. Cô cho biết đã di chuyển khoảng 29 km từ huyện Kiến Thụy (cũ) lên trung tâm thành phố để xem pháo hoa, song cảm thấy hoàn toàn xứng đáng vì màn trình diễn "rất lớn và đẹp mắt". Theo Hương, khu vực trước Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung khá đông người nhưng không xảy ra tình trạng quá tải.

Trước đó, trong 9 ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Hải Phòng ước đón hơn 1,45 triệu lượt khách. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 1,31 triệu lượt, khách quốc tế hơn 139.000 lượt, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu du lịch ước đạt 1.120 tỷ đồng. Công suất phòng trung bình toàn thành phố đạt khoảng 70%. Nhiều cơ sở lưu trú tại khu vực nội thành, Đồ Sơn và Cát Bà kín phòng trong các ngày cao điểm.

Các điểm du lịch trọng điểm như Cát Bà, Đồ Sơn, khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc hay khu đô thị vui chơi giải trí Vũ Yên ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Bên cạnh các điểm tham quan, du lịch ẩm thực (food tour) tiếp tục là sản phẩm hút khách của Hải Phòng. Nhiều tuyến phố ẩm thực, quán ăn nổi tiếng cùng các món đặc sản như bánh đa cua, bún cá, nem cua bể hay hải sản thu hút đông đảo du khách trong dịp nghỉ lễ.

Theo ngành du lịch địa phương, các hoạt động dịp lễ diễn ra sôi động, an toàn, góp phần kích cầu du lịch và tạo đà cho chuỗi sự kiện tiếp theo của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026.

Châu Sa

Ảnh: Andy Trung - Video: Nguyễn Thị Thu Hương

