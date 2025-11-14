Phanh phui vụ trụ trì ăn chặn từ thiện chấn động Thái Lan

Giới chức Thái Lan đã tịch thu hơn 400 sổ đỏ, 60 ôtô cùng nhiều tài sản giá trị sau cuộc điều tra bê bối trụ trì chùa Wat Phra Bat Nam Phu bị tố ăn chặn tiền quyên góp.

Loạt giấy chứng nhận quyền sở hữu đất bị giới chức tịch thu từ chùa Wat Phra Bat Nam Phu ở tỉnh Lopburi, Thái Lan. Ảnh: National Thailand.

Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB), phối hợp với các cơ quan chống tham nhũng và chống rửa tiền, ngày 13/11 thông báo hoàn tất “Chiến dịch Hồi kết” nhằm thu hồi khối tài sản lớn tại chùa Wat Phra Bat Nam Phu, tỉnh Lopburi. Đây là điểm nóng trong vụ trụ trì chùa bị cáo buộc chiếm đoạt tiền từ thiện.

Theo CIB, nhà chức trách đã thu giữ 411 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 60 ôtô và nhiều tài sản khác bên trong chùa, với tổng giá trị hơn 10 tỷ baht (trên 300 triệu USD ), National Thailand cho biết.

Chiến dịch được triển khai sau quá trình điều tra nhắm vào Seksan Supseubsakul, một nhân vật có ảnh hưởng trong giới tín ngưỡng Thái Lan. Ông này bị cáo buộc thông đồng với sư Phra Ratchawisutthiprachanat, trụ trì chùa Wat Phra Bat Nam Phu, để biển thủ tiền quyên góp từ thiện.

Lợi dụng danh tiếng và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Seksan kêu gọi người dân đóng góp với cam kết số tiền sẽ dành cho trụ trì Phra Ratchawisutthiprachanat (còn gọi là Phra Alongkot), hỗ trợ bệnh nhân AIDS và các hoạt động nhân đạo của chùa.

Từ tháng 8/2019 đến năm 2025, ông này mở tài khoản tại ngân hàng Kasikorn để nhận quyên góp, thu về hơn 300 triệu baht (khoảng 9 triệu USD ).

Sư trụ trì Seksan Supseubsakul bị giới chức Thái Lan đưa đi. Ảnh: National Thailand.

Tuy nhiên, điều tra cho thấy trụ trì Phra Alongkot không sử dụng khoản tiền đó cho các hoạt động của chùa mà chi cho mục đích cá nhân, cho vay, mua đất và sắm ôtô đứng tên người khác.

Ngày 18/8, Phra Alongkot tuyên bố từ chức. Đến 26/8, Tòa án Hình sự về Tham nhũng và Hành vi sai trái phát lệnh bắt Seksan và Phra Alongkot với các cáo buộc biển thủ tiền quyên góp, trốn tránh trách nhiệm và rửa tiền.

Trong quá trình bắt giữ hai bị cáo, cảnh sát còn tịch thu thêm ba ôtô trị giá hơn 240.000 USD , tiền mặt, túi xách hàng hiệu và 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giới chức cũng thu thập bằng chứng để hoàn trả cho chùa Wat Phra Bat Nam Phu, giúp cơ sở này lấy lại khoảng 200 triệu baht (hơn 6,1 triệu USD ) bị biển thủ.

CIB khẳng định chiến dịch không chỉ nhằm bắt giữ các đối tượng vi phạm mà còn bảo vệ quyền lợi của chùa và người dân đóng góp. Cơ quan này cam kết đảm bảo tài sản của chùa được quản lý đúng pháp luật, đồng thời tiếp tục điều tra, truy cứu trách nhiệm tất cả những người liên quan.