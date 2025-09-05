Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phản ứng của Neymar khi hưởng thừa kế 1 tỷ USD

  • Thứ sáu, 5/9/2025 10:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đại diện của Neymar bất ngờ trước thông tin ngôi sao người Brazil được thừa kế số tiền lên đến gần 1 tỷ USD.

Neymar đang là một trong những VĐV thể thao giàu nhất Brazil. Ảnh: Reuters.

Hôm 4/9, báo chí Brazil cho biết một doanh nhân giấu tên tại Porto Alegre, Brazil, quyết định viết di chúc để lại một phần tài sản trị giá 1 tỷ USD cho Neymar.

“Tôi thích Neymar và rất đồng cảm với cậu ấy. Tôi cũng phải chịu đựng sự bôi nhọ. Mối quan hệ giữa Neymar và cha cậu ấy khiến tôi nhớ đến người cha đã qua đời của mình", doanh nhân này giải thích việc chọn Neymar làm người thừa kế.

Khi được hỏi về thông tin này, đại diện của Neymar cho biết: "Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo nào liên quan đến vấn đề này". Bản thân cựu sao PSG cũng chưa lên tiếng xác nhận nguồn tin nói trên.

Sự việc này đã tạo ra cuộc tranh luận trong dư luận Brazil. Người hâm mộ đặt dấu hỏi về động cơ của doanh nhân giấu mặt và nguồn gốc của khối tài sản giá trị kia. Bộ phận CĐV khác cũng cảm thấy khó hiểu khi Neymar đang là một trong những vận động viên giàu có nhất Brazil và không cần phải thừa hưởng tài sản của bất kỳ ai.

Tin tức này rộ lên vào thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của Neymar. Chân sút 33 tuổi này đang chật vật tìm lại phong độ trong màu áo Santos. Neymar nỗ lực để giành lại suất thi đấu ở đội tuyển Brazil trước thềm World Cup 2026.

Trong danh sách triệu tập của HLV Carlo Ancelotti ở tuyển Brazil cho đợt tập trung tháng 9, Neymar không góp mặt.

Trận thua xấu hổ khiến Neymar bật khóc Rạng sáng 18/8, trong khuôn khổ vòng 20 giải VĐQG Brazil, Santos nhận thất bại đậm nhất lịch sử CLB khi để Vasco da Gama vùi dập với tỷ số 0-6 trên sân Morumbis.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Duy Luân

Neymar Neymar Neymar brazil

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Facebook

