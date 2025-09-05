Thêm 3 đội dự World Cup 2026

Sáng 5/9, Argentina đặt dấu chấm hết cho hy vọng giành vé trực tiếp dự World Cup 2026 của Venezuela, đồng thời giúp 3 đội tuyển khác vượt qua vòng loại.

James Rodriguez tái xuất tại World Cup.

Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ ngã ngũ ở lượt trận áp chót. Sau Argentina, Ecuador và Brazil, đến lượt Uruguay, Paraguay và Colombia giành vé dự vòng bảng ngày hội bóng đá thế giới.

Sau trận thua Argentina 0-3, Venezuela, đội đứng thứ 7, chỉ có 18 điểm, kém nhóm đội xếp trên ít nhất 7 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn 1 lượt trận. Hiện tại, Venezuela chỉ còn cơ hội cạnh tranh để giành suất play-off liên lục địa.

Trong khi đó, bầu không khí lễ hội tràn ngập Paraguay, khi đội tuyển quốc gia này giành vé dự World Cup lần đầu tiên sau 16 năm chờ đợi. Năm 2010, khi giải đấu diễn ra tại Nam Phi, "Los Guaranies" từng gây tiếng vang khi vào đến tứ kết và chỉ chịu thua nhà vô địch Tây Ban Nha 0-1.

Cùng chung niềm vui với Paraguay có Colombia. "Los Cafeteros" cũng trở lại World Cup sau nỗi thất vọng không vượt qua vòng loại năm 2022. Với màn trình diễn ấn tượng trong thời gian gần đây, James Rodriguez được kỳ vọng dẫn dắt đội tuyển quê nhà tiến sâu tại World Cup năm sau.

Trong khi đó, Uruguay có lần thứ 4 liên tiếp dự World Cup. Dưới dự dẫn dắt của HLV Marcelo Bielsa, "La Celeste" được đánh giá là một trong những đội tuyển đáng xem bậc nhất.

Ngoài 6 đội có vé dự thẳng World Cup, Nam Mỹ còn 1 suất dự play-off liên lục địa. Đây là cuộc cạnh tranh giữa Venezuela và Bolivia. Ở lượt trận cuối, Venezuela sẽ gặp Colombia, trong khi Bolivia chạm trán Brazil. Tuyển Peru và Chile không qua vòng loại và sẽ xem World Cup qua TV.

Tính đến sáng 5/9, đã có tổng cộng 13 đội, không tính 3 nước đồng chủ nhà, có vé dự World Cup, bao gồm Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Argentina, Brazil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, New Zealand.