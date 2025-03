Phản ứng của Messi về 'đêm mưa lạnh ở Stoke'

Cựu ngôi sao Andy Murray chia sẻ khoảnh khắc thú vị khi gặp Lionel Messi trong chuyến ghé thăm giải Miami Open. Trong bài đăng hài hước trên trang cá nhân, Murray cho biết đã hỏi Messi câu hỏi kinh điển: "Liệu anh có thể chơi tốt trong một đêm mưa lạnh ở Stoke không?"

Trước câu hỏi trêu chọc từ Murray, Messi thẳng thừng đáp bằng tiếng Tây Ban Nha: "Callate la boca" (tạm dịch: Im đi). Murray dí dỏm viết: "Tôi hỏi anh ấy liệu có làm được điều đó trong một đêm mưa lạnh ở Stoke không. Anh ấy trả lời 'callate la boca', mà tôi nghĩ nghĩa là 'có' trong tiếng Tây Ban Nha".

Câu hỏi vốn là câu cửa miệng của những người hay hoài nghi Messi, cho rằng anh chưa từng đối mặt với sự khắc nghiệt của Premier League, đặc biệt lối chơi giàu thể lực của Stoke City. Dù Stoke giờ rớt xuống giải Hạng Nhất, câu nói vẫn mang tính biểu tượng khi nhắc đến môi trường bóng đá khắc nghiệt của Anh.

Messi và Murray khả năng sẽ cùng theo dõi trận chung kết Miami Open giữa Novak Djokovic và Jakub Mensik vào rạng sáng mai (31/3). Trước đó, Messi có mặt trên khán đài cổ vũ Djokovic trong trận đấu với Grigor Dimitrov ở bán kết.

Sáng 30/3, Messi tiếp tục ghi dấu ấn khi ghi bàn chỉ sau 2 phút vào sân từ ghế dự bị, qua đó giúp Inter Miami thắng 2-1 trước Philadelphia Union ở vòng 6 MLS 2025.

