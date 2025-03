Ronaldo và Messi là 'cỗ máy' kiếm tiền thực thụ

Với tổng cộng 13 lần đoạt giải Quả bóng vàng trong sự nghiệp, Ronaldo và Messi là những tên tuổi hàng đầu của bóng đá thế giới trong hơn thập kỷ qua. Danh tiếng, tầm ảnh hưởng và sức hút của bộ đôi này không thể bàn cãi. Nhiều nhãn hàng phải chi rất nhiều tiền để nhận cái gật đầu hợp tác của hai siêu sao bóng đá thế giới.

Trong màu áo Al Nassr, Ronaldo bỏ túi hơn 4 triệu USD /tuần, con số khủng khiếp với một cầu thủ bóng đá. Mức thu nhập hàng năm lên đến hơn 250 triệu USD (bao gồm doanh thu từ quảng cáo) giúp CR7 trở thành vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới.

Harry Hugo, người đứng đầu bộ phận truyền thông của ứng dụng Sportlobster, tiết lộ phải trả hơn 320.000 USD cho 35-40 bài đăng của CR7 trên trang cá nhân. Đây chỉ mới là một trong những thỏa thuận đầu tiên với siêu sao người Bồ Đào Nha.

Hugo cho biết mỗi bài đăng của Ronaldo có thể tạo ra hàng nghìn lượt tải xuống cho ứng dụng. Hiện tại, mức giá để Ronaldo xuất hiện trong một lần xuất hiện trên truyền hình, ấn phẩm tạp chí hoặc thực hiện một bài đăng quảng cáo rơi vào trung bình 1,3 triệu USD .

Tính riêng ở Instagram, Ronaldo có hơn 650 triệu người theo dõi. Năm 2023, các chuyên gia mạng xã hội thống kê CR7 có thể bỏ túi 2,4 triệu USD cho mỗi bài đăng quảng cáo.

Một đoạn trong cuốn sách "Football Leaks" của các nhà báo Rafael Buschmann và Michael Wulzinger chỉ ra Ronaldo đã từng thu phí hơn 1 triệu USD cho một sự kiện kéo dài 4 tiếng rưỡi với một công ty viễn thông tại Saudi Arabia.

Trong khi đó, Messi cũng có mức thu nhập không hề kém cạnh Ronaldo. Hiện tại, anh thi đấu cho Inter Miami tại giải MLS với mức lương cơ bản 12 triệu USD /năm, cùng với tổng thu nhập 20,4 triệu USD từ các hợp đồng tài trợ và quảng cáo.

Nếu muốn mời Messi tham dự một sự kiện hoặc một buổi biểu diễn, ban tổ chức sẽ cần chuẩn bị từ 150.000 đến 200.000 USD . Theo Seattle Talent Buying, mức giá này có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu về an ninh và dịch vụ ăn uống trong sự kiện.

Messi và Ronaldo từng góp mặt trong chiến dịch quảng cáo của Louis Vuitton vào năm 2023. Bức ảnh cả hai ngồi đánh cờ vua mau chóng gây sốt mạng xã hội và thu về lượng tương tác khổng lồ.

Một vài nguồn tin thân cận cho biết, Louis Vuitton trả cho Messi và Ronaldo khoảng 1,7 triệu đến 2 triệu USD mỗi người để xuất hiện trong bức hình. Thực tế, cả hai không thực sự ngồi đánh cờ cùng nhau mà là sản phẩm của cắt ghép.

Messi cũng từng nhận được đề nghị hậu hĩnh từ Saudi Arabia để quảng bá nền du lịch nước này. Trước khi rời PSG, M10 gây chú ý khi không tham dự trận đấu của đội nhà mà bay sang Saudi Arabia để chụp bức ảnh ngồi ngắm Biển Đỏ. Tấm ảnh đó được chia sẻ trên trang Instagram của M10, giúp anh bỏ túi 2 triệu USD .

Bên cạnh đó, "El Pulga" sẽ nhận 2 triệu USD mỗi năm chỉ để tới Saudi Arabia du lịch. Tất cả chi phí do phía Saudi Arabia bao trọn gói. Tính ra, Messi có thể nhận được gần 25 triệu USD trong vòng 3 năm cho chiến dịch quảng bá du lịch ở đất nước Tây Á.

Có thể thấy rằng Ronaldo và Messi đều biết cách tận dụng sức hút để tạo ra nguồn doanh thu khổng lồ, cho phép họ có cuộc sống thoải mái về tài chính sau khi giải nghệ.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.