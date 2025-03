Viễn cảnh Ronaldo đối đầu Messi tại Club World Cup

Hợp đồng của Ronaldo với Al Nassr sẽ hết hạn vào ngày 30/6, ngay giữa thời điểm diễn ra Club World Cup. Tuy nhiên, những quy định chuyển nhượng mới được áp dụng có thể mở ra cơ hội để siêu sao người Bồ Đào Nha tranh tài tại giải đấu nói trên.

Cụ thể, theo quy định mới, các đội bóng tham gia giải đấu sẽ được phép ký hợp đồng và đăng ký cầu thủ mới trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 10/6. Điều này đồng nghĩa với việc nếu đạt thỏa thuận với Ronaldo hoặc Al Nassr, bất kỳ CLB nào cũng có thể đăng ký thi đấu cho CR7 tại giải. Đôi bên có thể ký một hợp đồng ngắn hạn chỉ trong vòng một tháng để tranh tài tại Club World Cup.

Giải đấu này quy tụ nhiều CLB hàng đầu thế giới, bao gồm Manchester City, Chelsea, Juventus, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Atletico Madrid và Inter Milan. Real Madrid, nơi Ronaldo có 9 năm gắn bó, cũng sẽ có mặt. Việc chiêu mộ Ronaldo theo dạng ngắn hạn không phải là ý kiến tồi nếu bất kỳ CLB nào muốn giảm tải số phút thi đấu cho các trụ cột.

Inter Miami của Lionel Messi cũng tranh tài với tư cách đại diện nước chủ nhà. Nếu Ronaldo có thể gia nhập một CLB tại giải, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai huyền thoại bóng đá này một lần nữa.

Với việc Club World Cup diễn ra mỗi bốn năm một lần, đây có thể là cơ hội cuối cùng để Ronaldo tham gia một giải đấu tầm cỡ quốc tế trước khi giải nghệ. Hiện tại, ở tuổi 40, CR7 vẫn ấp ủ tham vọng góp mặt ở World Cup 2026 cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Đối với các CLB không dự Club World Cup hè này, thị trường chuyển nhượng sẽ mở cửa vào ngày 16/6 và đóng vào ngày 1/9.

