Phản ứng của Mạc Anh Thư khi được khuyên tái hợp Huy Khánh

Mạc Anh Thư cho biết cô cảm thấy áp lực khi nhận được nhiều bình luận khuyên nên trở lại với chồng cũ, để con có đủ cha đủ mẹ.

Mới đây, Mạc Anh Thư gây chú ý khi có bài đăng dài trên mạng xã hội, chia sẻ về cuộc sống sau khi ly hôn. Cựu người mẫu cho biết thời gian qua, cô cảm thấy áp lực khi nhận được nhiều lời khuyên nên tái hợp với chồng cũ.

Trên trang cá nhân, Anh Thư viết: "Tôi rất trân trọng những tình cảm, sự yêu mến của mọi người dành cho gia đình mình. Nhưng nói thật, đôi lúc đọc những lời khuyên, tôi thấy hơi áp lực. Có người nhẹ nhàng khuyên quay lại cho con có đủ cha đủ mẹ. Có người thì nói thấy con gái tôi từ ngày cha mẹ ly hôn không còn vô tư. Thậm chí có người phán xét, thêu dệt, nhiệt tình tưởng tượng và 'viết kịch bản' y như mình là người trong cuộc".

Mạc Anh Thư áp lực trước những lời khuyên tái hợp với chồng cũ. Ảnh: FBNV.

Cô chia sẻ thêm: "Tôi không dám nói mình luôn sáng suốt, nhưng trải qua bao nhiêu thăng trầm, tôi đủ khả năng biết mình làm gì để tốt cho con, cho bản thân. Tôi nghĩ mỗi người hãy nên sống cuộc đời của mình là đủ".

Sau cùng, vợ cũ Huy Khánh cho biết cô trân trọng trọng lời góp ý của mọi người. Nhưng cô "xin phép chỉ lắng nghe nhưng khó thấu hiểu" trước những sự quan tâm thái quá, vì cô có có con đường riêng của mình.

Bài đăng của Mạc Anh Thư thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, khán giả động viên cựu người mẫu.

Trước đó, hồi đầu tháng 3, Mạc Anh Thư xác nhận cô và Huy Khánh đã ly hôn, kết thúc mối quan hệ kéo dài 12 năm. Thông tin này không gây nhiều bất ngờ bởi tin đồn cả hai đường ai nấy đi đã râm ran mạng xã hội suốt khoảng thời gian trước đó. Theo Mạc Anh Thư, cô và ông xã hoàn tất thủ tục ly hôn vào cuối năm 2023.

Sau vài tháng công khai chia tay, cả hai vẫn thường xuất hiện, đi dự sự kiện hay livestream cùng nhau. Hai người có nhiều tương tác thân thiết. Những động thái này làm dân mạng đồn đoán Huy Khánh và Mạc Anh Thư sắp quay lại bên nhau.

Song, Mạc Anh Thư đã lên tiếng phủ nhận chuyện tái hợp. Cô cho biết: "Chúng tôi dừng ở đây thôi, chứ không có gì sâu xa đâu. Tôi không muốn lừa những người yêu quý tôi".