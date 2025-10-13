Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Phản ứng của Katy Perry sau nụ hôn với cựu Thủ tướng Canada

  • Thứ hai, 13/10/2025 10:16 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau trở thành tâm điểm sau màn khóa môi nóng bỏng trên du thuyền.

Theo People, một ngày sau khi loạt hình ảnh Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau thân mật trên du thuyền sang trọng được tung ra, bộ đôi vẫn giữ động thái im lặng.

People liên hệ quản lý của Perry để xin bình luận nhưng không nhận được phản hồi. Đại diện của Trudeau cũng từ chối chia sẻ.

Thời gian qua, cả hai cũng lộ nhiều khoảnh khắc thân mật bên nhau như cùng đi ăn, trò chuyện thân mật. Song, Katy Perry và Justin Trudeau đều chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Katy Perry anh 1

Perry và Trudeau khóa môi trên du thuyền riêng. Ảnh: Daily Mail.

Một nguồn tin thân cận với People tiết lộ: "Họ quan tâm đến nhau nhưng sẽ còn phải chờ thời gian nữa mới biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Katy Perry đang đi du lịch vòng quanh thế giới, còn Justin Trudeau tìm kiếm cuộc sống mới sau khi không còn là Thủ tướng Canada nữa. Dù vậy, cả hai vẫn có nhiều điểm chung".

Nguồn tin nói thêm: "Trách nhiệm cá nhân của họ có thể khiến mối quan hệ này tiến triển chậm hơn dự kiến nhưng vẫn có cách để nhìn nhận đối phương và vẫn hoàn thành trách nhiệm làm cha mẹ".

Song một nguồn tin khác lại cho rằng cặp đôi chỉ đang tận hưởng một buổi hẹn hò "bình thường để tìm hiểu nhau".

Một ngày trước, Daily Mail công bố loạt ảnh tình tứ của Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Nữ ca sĩ mặc áo tắm liền mảnh màu đen hôn say đắm Trudeau trên boong du thuyền Caravelle. Một khoảnh khắc khác, Trudeau vòng tay ôm lấy phần hông của nữ ca sĩ khi cả hai đứng cạnh nhau trên tầng thượng du thuyền.

Cuối tháng 7, Justin Trudeau được phát hiện tham dự concert Lifetimes của Katy Perry tại Montreal, Canada. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy ông hát theo ca khúc Dark Horse và tham gia vào không khí sôi động của buổi biểu diễn. Trước đó, cả hai đã có một buổi hẹn tại nhà hàng Le Violon ở Montreal. Vài tiếng sau, họ lại bị bắt gặp đi dạo tại công viên Mount Royal.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu Sách hay Những cuốn sách đấu đá hậu cung tàn khốc không kém 'Diên Hy công lược': Các tiểu thuyết thuộc đề tài cung đấu, miêu tả hành động bạo tàn, âm mưu đáng sợ trong cuộc chiến tranh quyền đoạt vị chốn cung đình là tựa sách bán chạy ở Trung Quốc. Có không ít tác phẩm văn học cung đấu như Diên Hy công lược, Hậu cung Chân Hoàn truyện, Bộ bộ kinh tâm... đã chuyển thể thành phim, vào top phim truyền hình "kinh điển" của màn ảnh Hoa ngữ.

Hòa Minzy được trao giải Thanh niên sống đẹp

Hòa Minzy được trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp lĩnh vực văn hóa - văn nghệ vào tối 11/10. Cô cũng chia sẻ thêm về hành trình làm thiện nguyện trong nhiều năm qua.

43:2555 hôm qua

Nỗi sợ hãi của mỹ nam phim hành động Việt 200 tỷ

Hành trình của “Tử chiến trên không” sắp khép lại với doanh thu trên 220 tỷ đồng. Ma Ran Đô và Võ Điền Gia Huy cho biết tiếc và “lụy” khi sắp chia tay một dự án đáng nhớ.

12:02 11/10/2025

An Nhi

Katy Perry Justin Trudeau Katy Perry cựu thủ tướng Justin Trudeau

  • Justin Trudeau

    Justin Trudeau

    Justin Trudeau là thủ tướng đương nhiệm của Canada. Lúc ông nhậm chức ngày 4 tháng 11 năm 2015, ông là người trẻ thứ nhì đảm nhận chức vụ này ở Canada (Joe Clark là người trẻ nhất) và là con trai đầu tiên của một cựu thủ tướng đảm nhận cương vị này. Justin Trudeau đồng thời cũng là Lãnh đạo Đảng tự do Canada.

    • Ngày sinh: 25/12/1971
    • Chiều cao: 1.88m
    • Vợ: Sophie Grégoire Trudeau
    • Học vấn: Cử nhân nghệ thuật và Cử nhân giáo dục

    FacebookWebsite

Đọc tiếp

Thanh Long va David Beckham gay 'bao' mang hinh anh

Thành Long và David Beckham gây 'bão' mạng

13:42 11/10/2025 13:42 11/10/2025

0

Loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc Thành Long, David Beckham và nhiều ngôi sao nổi tiếng quy tụ tại sự kiện ở Macau đang gây sốt trên mạng xã hội.

Gia dinh Haha dinh chinh hinh anh

Gia đình Haha đính chính

12 giờ trước 04:56 13/10/2025

0

Nhà sản xuất Gia đình Haha lên tiếng trước sự việc nhiều trang tin, kênh giả mạo logo, hình ảnh chương trình, gây nhầm lẫn cho khán giả.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý