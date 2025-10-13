Phản ứng của Katy Perry sau nụ hôn với cựu Thủ tướng Canada

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau trở thành tâm điểm sau màn khóa môi nóng bỏng trên du thuyền.

Theo People, một ngày sau khi loạt hình ảnh Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau thân mật trên du thuyền sang trọng được tung ra, bộ đôi vẫn giữ động thái im lặng.

People liên hệ quản lý của Perry để xin bình luận nhưng không nhận được phản hồi. Đại diện của Trudeau cũng từ chối chia sẻ.

Thời gian qua, cả hai cũng lộ nhiều khoảnh khắc thân mật bên nhau như cùng đi ăn, trò chuyện thân mật. Song, Katy Perry và Justin Trudeau đều chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Perry và Trudeau khóa môi trên du thuyền riêng. Ảnh: Daily Mail.

Một nguồn tin thân cận với People tiết lộ: "Họ quan tâm đến nhau nhưng sẽ còn phải chờ thời gian nữa mới biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Katy Perry đang đi du lịch vòng quanh thế giới, còn Justin Trudeau tìm kiếm cuộc sống mới sau khi không còn là Thủ tướng Canada nữa. Dù vậy, cả hai vẫn có nhiều điểm chung".

Nguồn tin nói thêm: "Trách nhiệm cá nhân của họ có thể khiến mối quan hệ này tiến triển chậm hơn dự kiến nhưng vẫn có cách để nhìn nhận đối phương và vẫn hoàn thành trách nhiệm làm cha mẹ".

Song một nguồn tin khác lại cho rằng cặp đôi chỉ đang tận hưởng một buổi hẹn hò "bình thường để tìm hiểu nhau".

Một ngày trước, Daily Mail công bố loạt ảnh tình tứ của Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Nữ ca sĩ mặc áo tắm liền mảnh màu đen hôn say đắm Trudeau trên boong du thuyền Caravelle. Một khoảnh khắc khác, Trudeau vòng tay ôm lấy phần hông của nữ ca sĩ khi cả hai đứng cạnh nhau trên tầng thượng du thuyền.

Cuối tháng 7, Justin Trudeau được phát hiện tham dự concert Lifetimes của Katy Perry tại Montreal, Canada. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy ông hát theo ca khúc Dark Horse và tham gia vào không khí sôi động của buổi biểu diễn. Trước đó, cả hai đã có một buổi hẹn tại nhà hàng Le Violon ở Montreal. Vài tiếng sau, họ lại bị bắt gặp đi dạo tại công viên Mount Royal.