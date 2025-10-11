Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Thành Long và David Beckham gây 'bão' mạng

  • Thứ bảy, 11/10/2025 13:42 (GMT+7)
  • 13:42 11/10/2025

Loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc Thành Long, David Beckham và nhiều ngôi sao nổi tiếng quy tụ tại sự kiện ở Macau đang gây sốt trên mạng xã hội.

Theo Sina, nhiều ngôi sao nổi tiếng ở các lĩnh vực như thể thao, giải trí, kinh doanh... đã quy tụ tại Nhà thi đấu Venetian, Macau để xem trận đấu tiền mùa giải NBA giữa Brooklyn Nets và Phoenix Suns diễn ra ngày 10/10.

Sự xuất hiện của doanh nhân Jack Ma, tài tử Thành Long và cựu danh thủ David Beckham gây chú ý. Cả ba ngồi kế nhau trên hàng ghế khán đài. Thỉnh thoảng, họ quay sang nói chuyện, sau đó chụp hình cùng nhau. Những khoảnh khắc giữa Thành Long và Beckham vui vẻ tạo dáng chụp hình cùng nhau nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn từ công chúng.

Thành Long, Beckham còn lưu lại một số hình ảnh đáng nhớ bên cựu vận động viên bóng rổ Diêu Minh và Shaquille O'Neal.

thanh long anh 1

Doanh nhân Jack Ma, tài tử Thành Long và cựu danh thủ David Beckham trên khán đài. Ảnh: Sina.

Sự kiện thu hút nhiều ngôi sao nổi tiếng như Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh, Chương Tử Di...

Ở tuổi 71, Thành Long vừa đánh dấu thêm một mốc son trong sự nghiệp với chiếc cúp Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim quốc tế Locarno lần thứ 78, được tổ chức ở Thụy Sĩ.

“Từ một võ sinh vô danh trên phim trường, tôi đã đi một chặng đường dài để có được ngày hôm nay. Từ thời điểm ban đầu đi đóng phim chỉ vì bữa cơm, đến bây giờ có biết bao người trên thế giới từng xem phim tôi đóng. Tôi luôn giữ cho mình một niềm tin bất diệt, là cố gắng thực hiện thật tốt từng cảnh quay”, nam diễn viên chia sẻ trong xúc động.

Ngoài ra, bộ phim gần nhất có sự tham gia của ông là Bắt gió đuổi ảnh gây sốt phòng vé Trung Quốc, liên tiếp tạo ra những kỷ lục về doanh thu. Tác phẩm "cứu" tài tử thoát sự nghiệp đang lao dốc những năm gần đây, với hàng loạt phim thua lỗ bết bát.

Trong đó, những dự án với ngân sách lớn như Karate Kid: Legends, Thần thoại, Panda Plan của tài tử gạo cội thất bại về doanh thu, cũng không được giới chuyên môn đánh giá cao. Khán giả thậm chí còn gán cho diễn viên sinh năm 1954 nhiều biệt danh khó nghe như “vua phim dở”, “liều thuốc độc phòng vé”...

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Nỗi sợ hãi của mỹ nam phim hành động Việt 200 tỷ

Hành trình của “Tử chiến trên không” sắp khép lại với doanh thu trên 220 tỷ đồng. Ma Ran Đô và Võ Điền Gia Huy cho biết tiếc và “lụy” khi sắp chia tay một dự án đáng nhớ.

30:1824 hôm qua

An Nhi

thành long Thành Long David Beckham Chương Tử Di thành long david beckham

  • Thành Long

    Thành Long

    Thành Long, sinh năm 1954 tại Núi Thái Bình, Hong Kong với tên khai sinh Trần Cảng Sinh, là nam diễn viên phim hành động nổi tiếng thế giới. Bên cạnh vai trò là một diễn viên, anh còn là đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và ca sĩ. Thành Long bắt đầu sự nghiệp diễn viên từ thập niên 1970 và đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim. Năm 1995 Thành Long tấn công sang thị trường Bắc Mỹ với bộ phim "Náo loạn phố Bronx" gây tiếng vang trên khắp đất Mỹ. Thành Long được ghi danh tại Đại lộ Ngôi sao Hồng Kông và Đại lộ Danh vọng Hollywood.

    Bạn có biết: Thành Long đang giữ kỷ lục Guinness về "Diễn viên còn sống đóng nhiều cảnh mạo hiểm nhất". Không có công ty bảo hiểm nào chịu bảo hiểm cho bộ phim của Thành Long, nếu trong phim đó anh tự mình thực hiện tất cả các cảnh nguy hiểm.

    • Ngày sinh: 07/04/1954
    • Chiều cao: 1.72 m
    • Vợ: Lâm Phụng Kiều
    • Con: 2
    • Phim tiêu biểu: Đại Tiểu Hoàng Thiên Bá (1962), Xa hình Điêu thủ (1978), Túy Quyền (1994), Supercop (1996), The Karate Kid (2010), 12 con giáp (2012),...

    FacebookZing Mp3Website

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

  • Chương Tử Di

    Chương Tử Di

    Chương Tử Di là nữ diễn viên người Trung Quốc, một trong Tứ đại Hoa đán bên cạnh Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi. Vai diễn Ngọc Kiều Long trong Ngọa hổ tàng long (2000) đã đưa Chương Tử Di lên đỉnh cao sự nghiệp với nhiều đề cử và giải thưởng điện ảnh. Sau đó, cô tiếp tục đảm nhiệm vai chính trong các bộ phim nổi tiếng như Giờ cao điểm, Anh hùng, Thập diện mai phục,...

    • Ngày sinh: 9/2/1979
    • Nơi sinh: Bắc Kinh, Trung Quốc
    • Chiều cao: 1,65 m
    • Phim: Đường về nhà, Ngoạ hổ tàng long, Anh hùng, Hồi ức của một geisha,...

Đọc tiếp

Che Nguyen Quynh Chau cuoi hinh anh

Chế Nguyễn Quỳnh Châu cưới

19:07 9/10/2025 19:07 9/10/2025

0

Á hậu sẽ tổ chức lễ cưới tại nhà riêng ở TP.HCM vào ngày 26/10. Cả hai trải qua nhiều năm đồng hành, gắn bó.

Huyen Baby la lam hinh anh

Huyền Baby lạ lẫm

14:41 9/10/2025 14:41 9/10/2025

0

Xuất hiện trong một sự kiện mới đây, Huyền Baby gây chú ý với vẻ ngoài khác lạ. Cô thay đổi phong cách theo hướng cá tính với mái tóc ngắn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý