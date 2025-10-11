Thành Long và David Beckham gây 'bão' mạng

Loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc Thành Long, David Beckham và nhiều ngôi sao nổi tiếng quy tụ tại sự kiện ở Macau đang gây sốt trên mạng xã hội.

Theo Sina, nhiều ngôi sao nổi tiếng ở các lĩnh vực như thể thao, giải trí, kinh doanh... đã quy tụ tại Nhà thi đấu Venetian, Macau để xem trận đấu tiền mùa giải NBA giữa Brooklyn Nets và Phoenix Suns diễn ra ngày 10/10.

Sự xuất hiện của doanh nhân Jack Ma, tài tử Thành Long và cựu danh thủ David Beckham gây chú ý. Cả ba ngồi kế nhau trên hàng ghế khán đài. Thỉnh thoảng, họ quay sang nói chuyện, sau đó chụp hình cùng nhau. Những khoảnh khắc giữa Thành Long và Beckham vui vẻ tạo dáng chụp hình cùng nhau nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn từ công chúng.

Thành Long, Beckham còn lưu lại một số hình ảnh đáng nhớ bên cựu vận động viên bóng rổ Diêu Minh và Shaquille O'Neal.

Doanh nhân Jack Ma, tài tử Thành Long và cựu danh thủ David Beckham trên khán đài. Ảnh: Sina.

Sự kiện thu hút nhiều ngôi sao nổi tiếng như Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh, Chương Tử Di...

Ở tuổi 71, Thành Long vừa đánh dấu thêm một mốc son trong sự nghiệp với chiếc cúp Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim quốc tế Locarno lần thứ 78, được tổ chức ở Thụy Sĩ.

“Từ một võ sinh vô danh trên phim trường, tôi đã đi một chặng đường dài để có được ngày hôm nay. Từ thời điểm ban đầu đi đóng phim chỉ vì bữa cơm, đến bây giờ có biết bao người trên thế giới từng xem phim tôi đóng. Tôi luôn giữ cho mình một niềm tin bất diệt, là cố gắng thực hiện thật tốt từng cảnh quay”, nam diễn viên chia sẻ trong xúc động.

Ngoài ra, bộ phim gần nhất có sự tham gia của ông là Bắt gió đuổi ảnh gây sốt phòng vé Trung Quốc, liên tiếp tạo ra những kỷ lục về doanh thu. Tác phẩm "cứu" tài tử thoát sự nghiệp đang lao dốc những năm gần đây, với hàng loạt phim thua lỗ bết bát.

Trong đó, những dự án với ngân sách lớn như Karate Kid: Legends, Thần thoại, Panda Plan của tài tử gạo cội thất bại về doanh thu, cũng không được giới chuyên môn đánh giá cao. Khán giả thậm chí còn gán cho diễn viên sinh năm 1954 nhiều biệt danh khó nghe như “vua phim dở”, “liều thuốc độc phòng vé”...