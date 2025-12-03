Phản ứng của HLV U22 Lào khi suýt cầm hoà Việt Nam

Chiều 3/12, U22 Việt Nam có trận thắng 2-1 đầy chật vật trước Lào ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Tất cả bàn thắng trận U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào Chiều 3/12, U22 Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua U22 Lào thuộc trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.

Phát biểu sau trận thua U22 Việt Nam, HLV HLV Ha Hyeok-jun cho biết: "Tôi tin rằng các cầu thủ nỗ lực đến những phút cuối cùng. Kết quả không như mong đợi, nhưng tôi tự hào về các học trò".

Về bàn thua thứ 2 có phần tranh cãi của U22 Lào, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: "Ban đầu trọng tài phất cờ báo việt vị, khi cho rằng cầu thủ chắn tầm nhìn của thủ môn. Nhưng sau đó, trọng tài lại quyết định thay đổi. Vì thế, chúng tôi cần phải xem lại. Dù sao trận đấu cũng đã qua, các cầu thủ cần tập trung vào hồi phục, rồi mới tính đến trận Malaysia".

Khi được phóng viên đề nghị so sánh màn trình diễn của U22 Lào trước Việt Nam, sau trận thua cách biệt 3 bàn giờ chỉ còn là sát nút 1-2, HLV Ha chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng Việt Nam vẫn luôn mạnh như thế. Nhưng có lẽ Lào đã tiến bộ đôi chút. Hy vọng mọi thứ sẽ cải thiện ở lần đối đầu tiếp theo".

U22 Lào có sự tiến bộ. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

U22 Việt Nam được kỳ vọng giành chiến thắng đậm ở trận ra quân nhưng những gì diễn ra tại Rajamangala lại hoàn toàn ngược lại. Dù cầm bóng áp đảo, thầy trò HLV Kim Sang-sik lại không tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Phải đến phút 29, Đình Bắc mới đưa "Những chiến binh sao vàng" vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, sai sót nơi hàng thủ khiến U22 Việt Nam để Lào cầm hòa 1-1 sau 45 phút.

Sang hiệp hai, U22 Việt Nam đẩy nhanh tốc độ tấn công nhưng cũng phải nhờ đến một quyết định gây tranh cãi của trọng tài mới có thể định đoạt trận đấu. Đình Bắc có ngày thi đấu hay với cú đúp, nhưng số 7 vẫn cần cải thiện nhiều ở khâu dứt điểm. Với số cơ hội được tạo ra ở hiệp hai, cầu thủ trẻ của CAHN hoàn toàn có thể giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng đậm.

U22 Việt Nam sẽ có 8 ngày nghỉ, trước khi bước vào trận quyết đấu với Malaysia, cũng trên sân Rajamangala, vào ngày 11/12.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn