Phản ứng của CĐV MU sau trận thắng đậm

MU trình diễn một bộ mặt "lột xác" hoàn toàn dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Ruud van Nistelrooy. Trên sân Old Trafford, "Quỷ đỏ" thi đấu áp đảo Leicester City và ghi tới 5 bàn thắng vào lưới đội khách.

MU kiểm soát bóng tới 57%, tung ra 23 cú sút và 9 lần đưa bóng đi trúng đích, cùng với đó là loạt pha xử lý ngẫu hứng, đầy hiệu quả. Chứng khiến đội bóng con cưng thăng hoa, cổ động viên MU có lý do để phấn khích.

"Chúng ta cần gọi Ten Hag lại và sa thải ông ta một lần nữa", "Cuộc sống không có Ten Hag thật tuyệt", "Manchester United đã trở lại", "Không biết bao lâu rồi mới thưởng thức một trận bóng đá đúng nghĩa", "MU thi đấu cứ như Barcelona thời đỉnh cao", "Đêm tuyệt nhất trong vài tháng qua"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Chiến thắng đánh dấu một khởi đầu hứa hẹn cho Manchester United, qua đó cho thấy ban lãnh đạo đội bóng chính xác khi sa thải Erik ten Hag. Trước đó, MU thi đấu bạc nhược khi đứng thứ 14 ở Premier League và toàn hòa 3 trận ở Europa League.

Ruud van Nistelrooy có thể dẫn dắt MU thêm 3 trận nữa trước khi nhường lại vị trí cho HLV Ruben Amorim. Nếu mọi thủ tục hoàn tất, Amorim sẽ chỉ chính thức ra mắt tại Man Utd trong trận đấu gặp Ipswich Town vào ngày 24/11.

Manchester United sẽ tiếp đón Chelsea trên sân nhà vào ngày 3/11, tiếp đó là PAOK Salonika ở Europa League và Leicester ở Premier League.

