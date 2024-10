Van Nistelrooy đã giữ lời hứa

"Màn trình diễn thăng hoa chứng minh Manchester United đã đúng khi sa thải Erik ten Hag", The Independent chạy dòng tít cho bài phân tích sau trận. Ruud van Nistelrooy giữ lời hứa của mình khi đưa cơn mưa bàn thắng trở lại với Manchester United.

Ở trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của huyền thoại người Hà Lan trong vai trò HLV tạm quyền, MU giành chiến thắng đậm đà khi ghi 5 bàn thắng vào lưới Leicester City, chấm dứt chuỗi trận thiếu sức sống dưới thời Erik ten Hag. Đây có thể là lần duy nhất Van Nistelrooy cầm quân, nhưng lập tức để lại dấu ấn khó phai.

Lần trở lại Old Trafford này trên cương vị khác, Van Nistelrooy được người hâm mộ khắp các khán đài hô vang tên với những âm vang quen thuộc “Ruud, Ruud, Ruud”. Dường như thời gian quay ngược lại, đưa fan MU trở về kỷ niệm tươi đẹp của những năm 2000, khi tiền đạo Hà Lan là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ.

Với sự có mặt của Van Nistelrooy, cổ động viên có lý do để hy vọng vào một kỷ nguyên mới, dù ngắn ngủi, trước khi Ruben Amorim chính thức nhậm chức.

Những chiến thắng của các HLV tạm quyền tại MU không phải điều lạ, từ Ryan Giggs, Ole Gunnar Solskjaer đến Michael Carrick, tất cả đều mang lại luồng sinh khí mới cho đội bóng. Tuy nhiên, đêm nay còn đặc biệt hơn khi Sir Alex Ferguson xuất hiện trên khán đài theo dõi cậu học trò cũ ra mắt với tư cách HLV. Hình ảnh làm gợi nhớ về những ngày hào hùng của "Quỷ đỏ", mang đến cảm giác hứng khởi.

Kết quả ấn tượng cũng chứng minh vì sao MU cần dứt khoát với Erik ten Hag. HLV này từng cho rằng đội bóng của mình thiếu may mắn. Tuy nhiên, khác biệt thấy rõ với Van Nistelrooy, khi MU chơi tự do và tràn đầy cảm hứng. Hình ảnh Amad Diallo ngả bàn đèn suýt thành siêu phẩm trong hiệp 2 phản ánh rõ sự thăng hoa của tập thể này.

Cú đúp của Casemiro và Bruno Fernandes không chỉ loại Leicester khỏi Carabao Cup mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của MU. Fernandes không ghi bàn trong 17 trận cuối cùng dưới thời Ten Hag, lại lập cú đúp ngay sau khi cựu HLV Ajax rời đi. Trong khi đó, Casemiro chứng tỏ đẳng cấp với 2 bàn thắng, bao gồm cú sút xa đẹp mắt, làm gợi lại ngày tháng đỉnh cao thời còn ở Real Madrid.

Van Nistelrooy chỉ là HLV tạm quyền, nhưng sớm tạo ra dấu ấn mạnh mẽ. Với bộ vest thanh lịch, đứng vững vàng, sừng sững bên ngoài đường biên, ông trở thành hình mẫu khác biệt so với Erik ten Hag. Khoảnh khắc Van Nistelrooy giơ nắm đấm ăn mừng bàn mở tỷ số của Casemiro cho thấy niềm vui và sự tự hào của người từng ghi 150 bàn thắng cho MU.

Van Nistelrooy không thay đổi sơ đồ 4-2-3-1 của Ten Hag, nhưng đội bóng chơi đầy biến hóa. MU không hoàn hảo, bằng chứng là họ bị Leicester 2 lần chọc thủng lưới. Nhưng điều đó không làm giảm đi sự hứng khởi mà Van Nistelrooy truyền tải cho các cầu thủ.

Chiến thắng đánh dấu một khởi đầu hứa hẹn cho Manchester United, nhấn mạnh rằng quyết định thay đổi HLV là hoàn toàn chính xác. Triều đại của Van Nistelrooy có thể không kéo dài, nhưng đêm nay họ cho thấy thứ bóng đá đẹp và tinh thần đoàn kết mà người hâm mộ luôn mong đợi.

