Van Nistelrooy sẽ rời MU

Theo The Independent, Van Nistelrooy sẽ rời "Nhà hát của những giấc mơ" sau khi quá trình bổ nhiệm HLV trưởng mới của MU hoàn tất. HLV Ruben Amorim có những tính toán riêng cho đội ngũ huấn luyện của mình sau khi lên nắm quyền. Ông sẽ mang theo 2 người trợ lý thân thiết Carlos Fernandes và Adelio Candido tới Anh làm việc.

Van Nistelrooy khả năng sẽ tạm dẫn dắt MU trong 4 trận. Hiện tại, chưa rõ tương lai của các trợ lý Rene Hake và Andreas Georgson. Bộ đôi này cập bến Old Trafford ở hè 2024 cùng với Van Nistelrooy trong nỗ lực giúp thầy trò HLV Erik ten Hag thi đấu khởi sắc hơn nhưng không thành công.

Trường hợp của Van Nistelrooy phần nào giống với Michael Carrick. Tháng 11/2021, Carrick thay Ole Gunnar Solskjaer tiếp quản ghế nóng ở thời điểm căng thẳng. Đã có hoài nghi hướng về chiến lược gia chưa từng có kinh nghiệm làm thuyền trưởng CLB, nhưng Carrick hoàn thành tốt nhiệm vụ sau 3 trận và ra đi trong sự tiếc nuối. Các cầu thủ MU thậm chí sốc khi nghe tin.

Carrick chia tay MU một cách lặng lẽ, quyết giữ kín đến hết trận thắng Arsenal 3-2 mới thông báo. Cầu thủ "Quỷ đỏ" biết tin sau trận đấu 5 phút. Còn CĐV MU phần lớn bất ngờ, bởi trước đó có tin Carrick được giữ ở lại ban huấn luyện.

Với Van Nistelrooy, cựu tiền đạo người Hà Lan khởi đầu suôn sẻ với "Quỷ đỏ". Rạng sáng 31/10 (giờ Hà Nội), đội bóng thành Manchester thi đấu lột xác và giành chiến thắng đậm 5-2 trước Leicester City để giành quyền vào tứ kết Carabao Cup.

Van Nistelrooy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cả đội bóng, từ cầu thủ đến ban huấn luyện và người hâm mộ, cùng đoàn kết, đồng lòng. Vị HLV 48 tuổi tin rằng khi tất cả cùng sát cánh, Manchester United sẽ trở nên khó ngăn cản.

Chiến thắng trước Leicester giúp MU có sự tự tin trước cuộc tiếp đón Chelsea ở vòng 10 Premier League vào ngày 3/11.

