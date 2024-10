Van Nistelrooy buồn khi Ten Hag ra đi

Van Nistelrooy sẽ đảm nhận vị trí HLV tạm quyền MU, với sự hỗ trợ của ban huấn luyện hiện tại, trong khi đội bóng tìm kiếm HLV chính thức. Trong thông điệp gửi đến CĐV trước trận gặp Leicester City ở vòng 16 đội Carabao Cup rạng sáng 31/10 (giờ Hà nội), Van Nistelrooy chia sẻ dòng tâm trạng về việc nắm quyền tạm thời tại Old Trafford.

Anh thừa nhận: "Tôi chắc rằng mọi người đều có thể hình dung được tôi viết những dòng này với vô vàn cảm xúc lẫn lộn. Erik ten Hag đưa tôi trở lại Manchester United vào mùa hè, và dù chỉ mới làm việc cùng nhau trong vài tháng, tôi luôn biết ơn ông ấy vì đã trao cho tôi cơ hội này. Tôi thật sự buồn khi thấy Erik rời đi".

Cựu tiền đạo người Hà Lan nói thêm: "Chỉ là vai trò tạm quyền, nhưng được dẫn dắt đội bóng mà tôi yêu là một vinh dự lớn. Tôi sẽ cống hiến hết mình để giúp Manchester United thay đổi vận mệnh và tìm lại quỹ đạo chiến thắng".

Van Nistelrooy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cả đội bóng, từ cầu thủ đến ban huấn luyện và người hâm mộ, cùng đoàn kết, đồng lòng. Vị HLV 48 tuổi tin rằng khi tất cả cùng sát cánh, Manchester United sẽ trở nên khó ngăn cản.

Việc Van Nistelrooy đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền MU là phương án tốt nhất hiện tại của "Quỷ đỏ", và gần như được ban lãnh đạo đội bóng lên kế hoạch từ đầu hè. Nhiệm vụ trước mắt của Van Nistelrooy là xốc lại tinh thần đội bóng.

Cùng thời điểm, đội chủ sân Old Trafford nỗ lực đàm phán với Sporting Lisbon về việc bổ nhiệm Ruben Amorim. MU phải bỏ ra 10 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của vị HLV này với đội bóng chủ quản.

