Sancho bất ngờ 'mất tích'

Tuyển thủ Anh không được sử dụng dù có mặt trên băng ghế dự bị ở trận thắng Panathinaikos tại Europa League và Newcastle tại Premier League. Tuy nhiên, Sancho không được đăng ký khi "The Blues" tái đấu Newcastle ở Europa League. "Jadon Sancho đâu rồi", Goal viết.

Theo Football London, Sancho vắng mặt ở trận đấu này là do bị ốm chứ không phải do quyết định liên quan đến chiến thuật. Dù vậy, việc cựu sao Dortmund liên tục ngồi ngoài trong 3 trận liên tiếp khiến CĐV Chelsea không khỏi bối rối.

"Sancho đang ở đâu", "Thật lạ khi không có Sancho", "Có lẽ anh ấy chấn thương hay gặp vấn đề gì đó", "Chuyện gì đang xảy ra với Sancho", "Nếu chấn thương, hy vọng Sancho sẽ sớm hồi phục"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Khi được hỏi về việc Sancho vắng mặt thời gian qua, HLV Enzo Maresca khẳng định: "Jadon làm tốt kể từ khi đến với đội bóng. Chắc chắn mọi cầu thủ không thể duy trì cùng một phong độ trong suốt cả mùa giải vì số lượng trận đấu rất lớn. Vì vậy, trong hai trận gần nhất, Jadon không ra sân vì quyết định kỹ thuật và chiến thuật. Không gì hơn".

Sancho cho cảm giác lấy lại phong độ thăng hoa tại Chelsea ở giai đoạn đầu mùa giải này. Anh đá chính 4 trận liên tiếp và có 3 kiến tạo ở Premier League. Tuy nhiên, cầu thủ thuộc biên chế MU sa sút dần và bị loại khỏi đội hình chính thức.

Hôm 21/10, Sancho có màn trình diễn đáng quên khi Chelsea thua Liverpool 1-2. 0 bàn thắng, 0 pha kiến ​​tạo, 0 cú sút, 0 đường chuyền quan trọng, 0 pha tắc bóng, 0 lần đánh chặn, 0 lần rê bóng và 0 lần đấu tay đôi thành công, và mất bóng 7 lần là những thông số của Sancho trước khi bị rút ra khỏi sân chỉ sau 45 phút.

Cầu thủ chạy cánh người Anh chuyển sang Chelsea trong hè 2024 dưới dạng cho mượn thời hạn 1 năm từ Man Utd kèm điều khoản mua đứt chỉ với 23 triệu bảng vào cuối mùa giải.

