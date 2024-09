Sancho khiến CĐV MU tiếc nuối

Phút 41, Sancho chọc khe thuận lợi để Cole Palmer băng xuống dứt điểm tung lưới Leicester, hoàn tất cú poker. Sancho có 3 kiến tạo trong 3 trận liên tiếp kể từ khi rời MU cập bến sân Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Trước Leicester, cầu thủ thuộc biên chế MU hoàn tất 6 pha rê bóng và có thêm 7 lần thắng tranh chấp tay đôi. Sofa Score chấm Sancho 7,6 điểm. Trong 2 trận thắng Bournemouth và West Ham, Sancho cũng lần lượt nhận về số điểm 7,3 và 7,1.

Sancho tỏa sáng và liên tục được HLV Enzo Maresca trao cơ hội. Cầu thủ người Anh tự tin cầm bóng, thoải mái rê dắt và tạo sự kết nối tốt với đồng đội xung quanh.

Trên trang cá nhân, Sancho viết: "Buổi chiều đặc biệt với lần đầu tiên ra sân tại Stamford Bridge. Một kiến tạo và đội bóng giành 3 điểm". Dưới bài đăng, nhiều cổ động viên MU tỏ ra tiếc nuối.

"MU bán Sancho chỉ 25 triệu euro", "Sancho chứng minh Ten Hag đã sai", "Xin lỗi, chúng tôi chưa từng thấy anh chơi hay thế này ở MU", "MU không còn cơ hội với Sancho nữa rồi", "Thật buồn khi thấy nụ cười của Sancho ở Chelsea"... là phản ứng của người hâm mộ MU.

Chelsea mượn Sancho và có nghĩa vụ mua đứt cầu thủ này sau khi mùa giải 2024/25 khép lại với giá khoảng 25 triệu euro. Tuy nhiên, The Times tiết lộ điều khoản này chỉ được kích hoạt trong trường hợp Chelsea cán đích Premier League 2024/25 từ vị trí thứ 14 trở lên.

Sau khi không được HLV Ten Hag đăng ký thi đấu ở 2 trận mở màn Premier League mùa giải năm nay, Sancho đệ đơn đòi ra đi. Cuối cùng, "Quỷ đỏ" thỏa thuận thành công với Chelsea cho thương vụ.

