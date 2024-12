Asensio 'mất tích' tại PSG

Cựu sao Real Madrid đã không có mặt trong danh sách thi đấu của PSG ở trận gặp Lens tại vòng 32 Cúp Quốc gia Pháp rạng sáng 23/12. Đáng chú ý, HLV Enrique không đưa ra lý do cụ thể. Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng không dính chấn thương nào. Theo AS, quyết định của Enrique cho thấy Asensio không còn nằm trong kế hoạch của ông ở mùa giải này.

Trong 7 trận gần nhất, Asensio chỉ có 18 phút thi đấu, bao gồm 7 phút ra sân trong trận thua trước Bayern Munich ở Champions League vào ngày 26/11, cùng với 11 phút thi đấu trong trận hòa với Auxerre vào ngày 6/12. Anh không chơi phút nào trong các trận gặp Nantes, Lyon, Monaco và Salzburg. Desire Doue, tài năng 19 tuổi của PSG, thậm chí còn được HLV Enrique sử dụng nhiều hơn Asensio.

Cựu sao Real Madrid đã không thể tận dụng cơ hội khi tiền đạo chủ lực Goncalo Ramos vắng mặt trong những trận đầu mùa này. Asensio gây thất vọng ở vị trí "số 9 ảo". Anh đã không thể hiện được sự bùng nổ cần thiết tại Champions League, đấu trường mà Asensio chưa ghi bàn nào sau một năm rưỡi thi đấu tại PSG.

AS nhận định rằng Asensio cùng với Randal Kolo Muani và Milan Skriniar là ba gương mặt được HLV Enrique cho phép rời đội trong kỳ chuyển nhượng tới. Đội bóng thủ đô Paris muốn thanh lý những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch để đón những người phù hợp hơn.

Asensio gia nhập PSG vào tháng 7/2023 theo dạng chuyển nhượng tự do. Anh có hợp đồng với CLB Ligue 1 đến tháng 6/2026. Kể từ khi gia nhập, Asensio mới thi đấu 46 trận cho PSG trên mọi đấu trường và ghi được 7 bàn. Ở mùa giải này, cựu sao Real Madrid mới có 2 pha lập công.

