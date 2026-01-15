Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phản ứng của CĐV Đông Nam Á sau lễ bốc thăm ASEAN Cup 2026

  • Thứ năm, 15/1/2026 18:55 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Kết quả lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2026 tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội trên các diễn đàn bóng đá khu vực.

Việt Nam chung bảng với Indonesia ở ASEAN Cup 2026.

Hàng loạt bình luận từ Indonesia, Thái Lan, Singapore, Campuchia đến Việt Nam cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ đối với cục diện giải đấu được xem là danh giá nhất Đông Nam Á. Kịch bản chung kết theo ý kiến của nhiều CĐV là màn đại chiến giữa Indonesia và Việt Nam, hai nền bóng đá hiện có ảnh hưởng lớn nhất khu vực.

CĐV Indonesia khá tự tin khi khẳng định đội bóng xứ vạn đảo rơi vào "bảng đấu dễ thở", thậm chí có người tuyên bố đây là "con đường thẳng tới chung kết". Tuy nhiên, không ít người lại dè chừng, nhắc lại những thất bại cay đắng trong quá khứ, cho rằng sự chủ quan có thể khiến Indonesia "gục ngã ngay khi gặp đối thủ lớn".

Ở chiều ngược lại, các CĐV Thái Lan thể hiện sự mỉa mai và châm chọc, đặc biệt khi nói về Việt Nam. Một số bình luận cho rằng ASEAN Cup là "giải an ủi" nếu Việt Nam không giành vé dự Asian Cup 2027, trong khi số khác lại chế giễu đội tuyển Thái Lan sa sút và khả năng sẽ trải qua một năm u ám khác.

Rõ ràng ngay từ lễ bốc thăm, ASEAN Cup 2026 sớm tạo ra sức nóng khắp khu vực. Những tranh luận, mỉa mai và kỳ vọng trái chiều là chất xúc tác khiến giải đấu hứa hẹn trở nên căng thẳng và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

ASEAN Cup 2026 thay đổi lớn khi diễn ra vào mùa hè, từ ngày 24/7 đến 26/8, ngay khi World Cup 2026 khép lại.

CDV Dong Nam A anh 1

Kết quả bốc thăm ASEAN Cup 2026.

Hiểu Minh ghi dấu ấn bằng những pha giải nguy

Bảng thống kê số pha giải nguy tại VCK U23 châu Á 2026 tới nay ghi nhận Nguyễn Hiểu Minh với 26 pha can thiệp, xếp thứ hai toàn giải, chỉ sau Xiao Peng của Trung Quốc.

13 giờ trước

HLV Kim Sang-sik cảnh giác 2 cầu thủ U23 UAE

Trước trận tứ kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE vào tối 16/1, HLV Kim Sang Sik thể hiện sự thận trọng nhưng tự tin vào khả năng của các học trò.

15 giờ trước

HLV UAE nói gì trước trận gặp U23 Việt Nam ở tứ kết?

HLV Marcelo Broli bày tỏ sự tôn trọng dành cho U23 Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm đưa U23 UAE tiến sâu tại VCK U23 châu Á.

15 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

CĐV Đông Nam Á AFF Cup CĐV Đông Nam Á

    Đọc tiếp

    MU tranh HLV Enrique voi Real Madrid hinh anh

    MU tranh HLV Enrique với Real Madrid

    29 phút trước 06:44 16/1/2026

    0

    MU và Real Madrid giành chữ ký của Luis Enrique, trong bối cảnh cả hai ông lớn châu Âu đều cần một HLV đẳng cấp để vực dậy đội bóng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý