Phản ứng của CĐV Đông Nam Á sau lễ bốc thăm ASEAN Cup 2026

Kết quả lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2026 tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội trên các diễn đàn bóng đá khu vực.

Việt Nam chung bảng với Indonesia ở ASEAN Cup 2026.

Hàng loạt bình luận từ Indonesia, Thái Lan, Singapore, Campuchia đến Việt Nam cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ đối với cục diện giải đấu được xem là danh giá nhất Đông Nam Á. Kịch bản chung kết theo ý kiến của nhiều CĐV là màn đại chiến giữa Indonesia và Việt Nam, hai nền bóng đá hiện có ảnh hưởng lớn nhất khu vực.

CĐV Indonesia khá tự tin khi khẳng định đội bóng xứ vạn đảo rơi vào "bảng đấu dễ thở", thậm chí có người tuyên bố đây là "con đường thẳng tới chung kết". Tuy nhiên, không ít người lại dè chừng, nhắc lại những thất bại cay đắng trong quá khứ, cho rằng sự chủ quan có thể khiến Indonesia "gục ngã ngay khi gặp đối thủ lớn".

Ở chiều ngược lại, các CĐV Thái Lan thể hiện sự mỉa mai và châm chọc, đặc biệt khi nói về Việt Nam. Một số bình luận cho rằng ASEAN Cup là "giải an ủi" nếu Việt Nam không giành vé dự Asian Cup 2027, trong khi số khác lại chế giễu đội tuyển Thái Lan sa sút và khả năng sẽ trải qua một năm u ám khác.

Rõ ràng ngay từ lễ bốc thăm, ASEAN Cup 2026 sớm tạo ra sức nóng khắp khu vực. Những tranh luận, mỉa mai và kỳ vọng trái chiều là chất xúc tác khiến giải đấu hứa hẹn trở nên căng thẳng và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

ASEAN Cup 2026 thay đổi lớn khi diễn ra vào mùa hè, từ ngày 24/7 đến 26/8, ngay khi World Cup 2026 khép lại.

Kết quả bốc thăm ASEAN Cup 2026.