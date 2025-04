Phần tiếp theo 'táo bạo hơn' của cuốn sách bán chạy về tình dục

Ngôi sao Sex Education kêu gọi phụ nữ gửi bài viết ẩn danh cho tập thứ hai của cuốn sách "Want".

Gillian Anderson. Ảnh: Richard Phibbs/Bloomsbury

Gillian Anderson đã công bố phần tiếp theo của tuyển tập truyện giả tưởng tình dục bán chạy nhất của cô, Want, với hy vọng rằng nó sẽ "mang tính quốc tế hơn và thậm chí táo bạo hơn".

Anderson cho biết Want “đã trao cho hàng nghìn phụ nữ quyền tự do nói về tình dục mà không xấu hổ hay phán xét; để nhìn thấy chính mình qua lời nói của người lạ và suy ngẫm về những ham muốn của riêng họ - một số người là lần đầu tiên”. “Nhưng Want đã mở ra nhiều điều hơn thế nữa cho rất nhiều người và giống như chỉ là khởi đầu của một cuộc trò chuyện sâu sắc hơn”, Anderson nói trên Guardian.

Được xuất bản vào tháng 9/2024, Want đã thu thập 174 bài luận do những người phụ nữ viết, tên thật đã được biên tập lại, những người đã trả lời lời kêu gọi cộng tác viên của Anderson, trong đó cô ấy hỏi: "Hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì khi nghĩ về tình dục". Cuốn sách được lấy cảm hứng từ bộ phim đình đám năm 1973 My Secret Garden: Women's Sexual Fantasies của Nancy Friday và trải nghiệm của Anderson khi vào vai một nhà trị liệu tình dục trong loạt phim Sex Education của Netflix. Mỗi bài luận ẩn danh được ghép với một bình luận ngắn của Anderson - và, thật hấp dẫn, một trong những bài luận đó là của chính nam diễn viên, khiến độc giả phải đoán xem đó là bài nào.

Sách Want. Ảnh: NPR

Tuyển tập tiếp theo sẽ tiếp tục theo cùng một mạch truyện: "Cho dù bạn là Queen of Kink hay chưa bao giờ được hôn, cho dù bạn đã đọc Want từ đầu đến cuối hay chỉ mới nghe nói về nó, tôi muốn nghe những tưởng tượng yêu thích của bạn - và lần này, tôi muốn nghe tất cả", Anderson nói. Việc nhận bài sẽ kết thúc vào 23/5.

Hơn 1.000 phụ nữ đã hưởng ứng lời kêu gọi xuất bản cuốn sách đầu tiên của Anderson, cuốn sách mà Kitty Drake mô tả trong bài đánh giá trên tờ Guardian là "kỳ lạ đến kinh ngạc" nhưng lại "siêu nhận thức về vị trí của nó trong một nền văn hóa đủ tự do để sản xuất một chương trình dành cho trẻ em có tên là Giáo dục giới tính, nhưng cũng tìm cách chỉnh sửa tình dục và làm cho nó dễ chấp nhận hơn".

Want ngay lập tức trở thành sách bán chạy nhất của Sunday Times tại Anh và đạt vị trí số 8 trong danh sách sách bán chạy nhất của New York Times. Phiên bản tiếng Anh hiện có tại 74 quốc gia và bản quyền dịch đã được bán cho 27 ngôn ngữ khác nhau.

Anderson đã cam kết một khoản tiền là 500 bảng Anh cho mỗi lá thư được xuất bản trong cuốn sách Want, được chia đều cho các tổ chức từ thiện Women for Women International và War Child. Nhà xuất bản của cuốn sách Bloomsbury cũng đã trao tặng 50.000 bảng Anh cho Women for Women International. Bloomsbury và Anderson cho biết họ sẽ cam kết đóng góp tương tự cho cuốn sách thứ hai này.

Alexis Kirschbaum, giám đốc biên tập tại Bloomsbury, cho biết làm việc với Anderson "là một công việc to lớn và đầy cảm hứng. Chúng tôi sẽ làm lại để trao cho nhiều phụ nữ hơn nữa cơ hội tham gia, và tôi rất mong chờ xem cuốn sách tiếp theo sẽ tiết lộ điều gì".