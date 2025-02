Ngục tối, rồng và tình dục nóng bỏng: Thế lực thống trị xuất bản

"Twilight" và "The Hunger Games" đang phải nhường chỗ cho một thế lực văn hóa đại chúng mới đang thống trị thế giới xuất bản: "Empyrean" của Rebecca Yarros.

Tạo hình nhân vật trong "Iron Flame". Nguồn: Bookart by Amai.

Theo The Sydney Morning Herald, trong tuần đầu tiên ra mắt tại Australia, Onyx Storm, phần thứ ba trong loạt truyện lãng mạn - kỳ ảo của tác giả người Mỹ Yarros, đã bán được hơn 119.300 bản, một con số kỷ lục đối với một đầu sách thuộc thể loại Viễn tưởng & Kỳ ảo tại quốc gia này. Theo dữ liệu từ Nielsen BookScan, con số đó gấp khoảng sáu lần doanh số tuần cao nhất của Hunger Games: Catching Fire (2009), tác phẩm cũng rất nổi tiếng của Suzanne Collins.

Tại thị trường Âu, Mỹ, tờ New York Times đưa tin Onyx Storm cũng đã bán được 2,7 triệu bản trong tuần đầu tiên ra mắt, đưa cuốn sách trở thành tiểu thuyết dành cho người lớn bán chạy nhất trong hai thập kỷ.

Yarros đã xuất bản ba cuốn sách trong loạt truyện Empyrean trong vòng chưa đầy hai năm và tổng cộng đã bán được hơn 774.000 bản tại Australia. Cuốn sách đầu tiên, Fourth Wing, và phần tiếp theo, Iron Flame, là hai cuốn sách được đọc nhiều nhất trên Goodreads vào năm ngoái.

Vậy, điều gì ở các tiểu thuyết của Yarros, và thể loại lãng mạn-giả tưởng (romantasy) đang bùng nổ nói chung, lại có sức hút lớn đến vậy đối với độc giả?

Empyrean là gì?

Yarros là một nhà văn viết rất nhiều kể từ khi phát hành Full Measures vào năm 2014. Tuy nhiên, phải đến Fourth Wing (Cánh tư), tác phẩm đầu tiên của bà thuộc dòng romantasy, thì tên tuổi của bà mới thực sự cất cánh.

Ra mắt vào tháng 5 năm 2023, Fourth Wing kể về Violet Sorrengai, 20 tuổi, con gái của một vị tướng quân đội nghiêm khắc và đang bị ép phải theo học một trường phép thuật. Ở đó, cô học cách điều khiển rồng để chống lại quốc gia láng giềng đối địch - điều cũng đã đẩy Sorrengai vào mối quan hệ tình cảm với kẻ thù của mình là Xaden Riorson.

Về tổng thể, bộ truyện tràn ngập phép thuật, rồng, sự phản bội và rất nhiều cảnh tình ái nóng bỏng - một công thức đang có sức hút lớn với độc giả của thể loại romantasy.

Ban đầu, bộ truyện dự kiến ​bao gồm ba phần. Tuy nhiên, sau khi Fourth Wing đứng đầu danh sách tác phẩm ăn khách của tờ New York Times trong 18 tuần, Yarros đã ký một hợp đồng béo bở cho bộ năm cuốn sách.

Tại sao Empyrean nổi tiếng?

BookTok, nơi người dùng chia sẻ các đề xuất và đánh giá sách, đã tràn ngập nội dung về Empyrean kể từ khi cuốn sách đầu tiên ra mắt. Có hơn 3,4 triệu video TikTok đã sử dụng hashtag "Onyx Storm thế nào", trong khi 7,8 triệu video có hashtag "Giải thích về bộ truyện Empyrean cho những người chưa từng đọc".

BookTok là thiên đường cho những độc giả thích tiểu thuyết giả tưởng, tiểu thuyết dành cho người lớn và tất nhiên là cả tiểu thuyết lãng mạn. Người ta thường thấy các video của những nhà sáng tạo nữ quảng bá sách do phụ nữ viết và viết về phụ nữ. Điều này hoàn toàn phù hợp với tác phẩm lấy phụ nữ làm trung tâm của Yarros. Theo Hachette, nhà xuất bản tác phẩm của Yarros tại Australia, độc giả của bà chủ yếu là phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 40.

Bộ truyện Empyrean đã đưa tên tuổi của Yarros lên một tầm cao mới. Ảnh: SMH.

Tuy nhiên, không thể dành hết công lao cho mạng xã hội. Người hâm mộ bộ truyện ca ngợi Yarros vì đã tạo ra một nhân vật chính có năng lực và mạnh mẽ, cùng các nhân vật phụ có sắc thái và được xây dựng tốt.

Bà cũng nhận được sự tán thưởng vì đã viết theo góc nhìn của một nhân vật có vẻ mắc hội chứng Ehlers-Danlos (EDS), một chứng rối loạn mô liên kết hiếm gặp mà chính Yarros cũng mắc phải. Loại rối loạn này vẫn chưa phổ biến trong không gian tiểu thuyết lãng mạn, điều giúp một số độc giả mắc các bệnh mạn tính cảm thấy được nhìn nhận và thấu hiểu hơn.

Sự nổi lên của romantasy

Không chỉ tiểu thuyết của Yarros mới được đón nhận nồng nhiệt. Alysha Farry, giám đốc tiếp thị và truyền thông của Hachette, cho biết thể loại lãng mạn giả tưởng đã có thành tích đặc biệt tốt trong 18 tháng qua.

“Thể loại này bắt đầu đạt được đà phát triển đáng kể vào khoảng năm 2020, khi độc giả bắt đầu hướng đến những câu chuyện thoát ly thực tại, đưa họ đắm chìm hơn vào một không gian khác, kết hợp được các yếu tố lãng mạn và kỳ ảo. Đồng thời, họ cũng được thảo luận về những cuốn sách này trên TikTok”, Farry nói.

Farry cho biết các tác phẩm tương tự, ví dụ tiểu thuyết Quicksilver của Callie Hart đang được đón nhận tích cực và các đơn đặt hàng trước cho The Knight and the Moth của Rachel Gillig, cũng tăng trưởng liên tục.

Ngoài những cái tên trên, Sarah J. Maas được ghi nhận là tác giả nổi tiếng nhất làm nên cuộc cách mạng của thể loại lãng mạn giả tưởng. A Court of Thorns and Roses (2015) của bà là tác phẩm được BookTok yêu thích nhất và đã nằm trong danh sách 10 tác phẩm bán chạy nhất kết hợp giữa sách in và sách điện tử của New York Times trong 42 tuần liên tiếp. Cuốn sách của bà và Iron Flame của Yarros lần lượt là tiểu thuyết bán chạy thứ sáu và thứ bảy tại Australia vào năm ngoái.

Xét đến doanh số chung trên thị trường sách Australia giảm 1,3% vào năm 2024, từ 69,8 triệu xuống còn 68,9 triệu bản, thì sự gia tăng của thể loại lãng mạn giả tưởng là một ngoại lệ đáng hoan nghênh đối với các nhà xuất bản xứ chuột túi.

Theo The Guardian, tại Anh, doanh số bán sách khoa học viễn tưởng và kỳ ảo cũng tăng vọt vào năm ngoái, với giá trị lợi nhuận tăng thêm 41,3% từ năm 2023 đến năm 2024.

Trong đó, tác giả hàng đầu là Rebecca Yarros, người đã trở thành tác giả ăn khách nhất trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng và kỳ ảo vào năm 2024. Cuốn tiểu thuyết Fourth Wing của bà là cuốn sách bán chạy thứ bảy tại Vương quốc Anh ở mọi thể loại vào năm 2024, với 245.217 bản.

Trong năm nay, Farry cho biết những câu chuyện như Onyx Storm đang gây được tiếng vang với những độc giả tìm kiếm các nhân vật và cốt truyện đa dạng, phức tạp hơn. "Chúng thường có các nữ anh hùng mạnh mẽ, truyền cảm hứng và mối quan hệ tình ái lãng mạn nhưng rất phức tạp".

Và với một công cụ tiếp thị miễn phí có sức ảnh hưởng như TikTok, có thể sẽ còn một thời gian nữa cho đến khi thể loại này hết nóng.