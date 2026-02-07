Phẫn nộ vụ video 'khỉ' về vợ chồng Obama: Ông Trump đổ lỗi trợ lý

Bất chấp phản ứng gay gắt từ cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ, ông Trump khẳng định không mắc sai lầm khi đăng video gây tranh cãi, đồng thời đổ lỗi cho cấp dưới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/1 tuyên bố sẽ không xin lỗi sau khi đăng rồi nhanh chóng xóa một đoạn video mang tính phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội Truth Social, trong đó cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama bị mô tả như những con khỉ giữa rừng rậm, theo CNN.

Ông Trump khẳng định bản thân không xem đến phần cuối của video - nơi chứa nội dung xúc phạm - và đổ lỗi cho một trợ lý đã đăng tải nhầm.

"Không xin lỗi"

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump lần đầu thừa nhận đã xem ít nhất một phần đoạn video gây tranh cãi, vốn khiến Nhà Trắng phải bước vào chế độ “chữa cháy” suốt cả ngày. Trước đó, sau khi video bị gỡ bỏ, Nhà Trắng cho biết một nhân viên đã đăng nội dung này do nhầm lẫn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời về vụ việc đăng video xúc phạm vợ chồng ông Obama ngày 6/1. Ảnh: Reuters.

Đoạn video được đăng tải vào tối muộn 5/1 (giờ địa phương) và tồn tại trên nền tảng trong gần 12 giờ, trước khi bị gỡ xuống giữa làn sóng phẫn nộ từ cả hai đảng, trong đó có nhiều đồng minh thân cận của ông Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khẳng định video đã bị xóa “ngay khi chúng tôi phát hiện ra vấn đề”.

“Tôi chỉ xem phần đầu. Phần đó không có vấn đề gì”, ông Trump nói, đề cập đến nội dung ban đầu của video - vốn lặp lại những cáo buộc gian lận bầu cử liên quan đến máy bỏ phiếu đã bị bác bỏ.

“Đó là một bài đăng rất mạnh mẽ về gian lận bầu cử”, ông nói tiếp. “Không ai biết rằng ở cuối lại có nội dung như vậy. Nếu họ xem kỹ, chắc chắn đã đủ tỉnh táo để gỡ xuống”.

Ông Trump cho biết sau khi xem phần đầu video, ông đã chuyển cho một trợ lý và cho rằng người này đáng lẽ phải xem toàn bộ trước khi đăng tải.

“Có ai đó đã sơ suất và bỏ sót một phần rất nhỏ”, ông nói.

Tuy nhiên, khi được hỏi trực tiếp liệu có xin lỗi hay không, ông Trump thẳng thừng từ chối.

“Không”, ông nói. “Tôi không mắc sai lầm”.

Tuyên bố của Nhà Trắng đổ lỗi cho trợ lý được đưa ra sau làn sóng phản ứng dữ dội, trong đó có Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tim Scott - nghị sĩ da màu duy nhất của GOP tại Thượng viện - người gọi đoạn video là phân biệt chủng tộc và yêu cầu Tổng thống phải gỡ bỏ.

“Tôi cầu nguyện đó là giả, vì đây là điều mang tính phân biệt chủng tộc nhất mà tôi từng thấy từ Nhà Trắng này. Tổng thống nên xóa nó”, Thượng nghị sĩ bang South Carolina, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban vận động tranh cử Thượng viện của đảng Cộng hòa, viết trên mạng xã hội X.

Ông Trump cho biết đã trao đổi với Thượng nghị sĩ Scott vào sáng 6/1, trước khi video bị xóa khỏi tài khoản của Tổng thống.

Đoạn video so sánh vợ chồng ông Obama với loài khỉ được đăng trên Truth Social đã thổi bùng chỉ trích dữ dội. Ảnh: Reuters.

Làn sóng phẫn nộ bùng nổ, Nhà Trắng chữa cháy

Trước đó, Nhà Trắng từng lên tiếng bảo vệ bài đăng và hạ thấp phản ứng dư luận, gọi đây là “sự phẫn nộ giả tạo”. Tuy nhiên, ngay trước buổi trưa, một quan chức nói với CNN rằng: “Một nhân viên Nhà Trắng đã đăng nhầm. Nội dung đã được gỡ bỏ”.

Khi đó, video đã tồn tại gần 12 giờ. Một quan chức GOP tại Thượng viện cho biết nhiều nghị sĩ Cộng hòa đã gọi điện trực tiếp cho ông Trump để trao đổi về vụ việc.

Theo các nguồn tin, vụ việc đã khiến Nhà Trắng rơi vào thế phòng thủ, khi các quan chức, cố vấn và đồng minh phải gấp rút liên hệ với nghị sĩ và truyền thông nhằm phủ nhận việc ông Trump có vai trò trực tiếp trong việc đăng video.

Một cố vấn Nhà Trắng khẳng định: “Tổng thống không hề biết đến đoạn video đó và rất thất vọng về nhân viên đã đăng tải”. Một đồng minh khác thậm chí chỉ đích danh một trợ lý để quy trách nhiệm.

Các nguồn thạo tin cho biết ông Trump thường xuyên tự đăng bài trên Truth Social, đặc biệt vào ban đêm hoặc sáng sớm, và hay trực tiếp chia sẻ lại nội dung của người khác. Ban ngày, ông thường ký tên “DJT” vào các bài viết do mình đăng.

Tuy nhiên, một số trợ lý thân cận, trong đó có Natalie Harp và Dan Scavino, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng, người từng phụ trách mạng xã hội của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu, cũng có quyền truy cập tài khoản.

Mục sư Mark Burns, một đồng minh lâu năm và cố vấn tinh thần không chính thức của ông Trump, cho biết đã nói chuyện với Tổng thống về đoạn video và kêu gọi sa thải người đăng tải.

“Tổng thống nói rõ với tôi rằng bài đăng này do một nhân viên thực hiện, không phải ông”, Burns viết trên X. “Tôi khuyến nghị thẳng thắn: người đó phải bị sa thải ngay lập tức và Tổng thống cần công khai lên án hành động này”.

Trong đoạn video ngắn, hình ảnh vợ chồng Obama bất ngờ xuất hiện ở phần cuối, khi khuôn mặt họ bị ghép vào thân hình loài khỉ, giữa bối cảnh quảng bá những thuyết âm mưu sai lệch về cuộc bầu cử năm 2020. Khi hình ảnh hiện lên trong khoảng một giây, nhạc nền “The Lion Sleeps Tonight” vang lên.

Bài đăng, gợi lại khuôn mẫu phân biệt chủng tộc lâu đời khi so sánh người da màu với loài khỉ, đã lập tức vấp phải phản ứng dữ dội, kể cả từ nhiều nghị sĩ Cộng hòa có quan hệ gần gũi với Nhà Trắng.

Dân biểu Mike Lawler (New York), một trong những nghị sĩ Cộng hòa được đánh giá là “dễ tổn thương” nhất trong kỳ bầu cử tới, lên án bài đăng và kêu gọi ông Trump xin lỗi.

“Bài đăng của Tổng thống là sai trái và vô cùng xúc phạm dù là cố ý hay nhầm lẫn, và cần được xóa ngay lập tức cùng với một lời xin lỗi”, ông viết.

Dân biểu Mike Lawler và nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa đã phản ứng gay gắt trước video bị cho là phân biệt chủng tộc của ông Trump. Ảnh: Reuters.

Một dân biểu Cộng hòa khác của New York, Nick LaLota, cũng kêu gọi gỡ bỏ bài đăng. Trong khi đó, hai Thượng nghị sĩ thân cận với Nhà Trắng là Pete Ricketts (Nebraska) và Roger Wicker (Mississippi) công khai yêu cầu ông Trump xin lỗi, cho thấy làn sóng chỉ trích trong nội bộ đảng đang lan rộng.

“Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận”, ông Wicker - Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện - viết. “Tổng thống nên gỡ bài và xin lỗi.”

Tuy nhiên, đến nay, cả ông Trump lẫn Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào.