Ông Trump cảnh báo lãnh tụ tối cao Iran “nên biết lo sợ”, tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tehran chuẩn bị tiến hành đàm phán lần đầu tiên kể từ khi Mỹ không kích Iran hồi năm ngoái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington, Mỹ, ngày 3/2. Ảnh: Reuters.

“Lãnh tụ tối cao Iran nên biết lo sợ. Đúng vậy, ông ấy nên như thế”, ông Trump nói khi trả lời phỏng vấn NBC News ngày 5/2 (giờ địa phương).

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cho rằng nếu Mỹ không tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi năm ngoái, Trung Đông sẽ không có hòa bình. Ông Trump khẳng định các nước Ả Rập từng rất lo ngại về Tehran nhưng “giờ không còn sợ nữa”.

Tổng thống Mỹ cho biết ông đã được báo cáo về việc Iran tìm cách khôi phục chương trình hạt nhân tại một số địa điểm khác. Ông cảnh báo Washington sẽ có hành động mạnh nếu Tehran tiếp tục theo đuổi kế hoạch này.

Theo hãng tin Tasnim của Iran, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra ngày 7/2 tại Muscat, thủ đô Oman, với sự tham gia của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff. Tuy nhiên, hai bên dường như theo đuổi những mục tiêu khác nhau.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận Washington muốn đàm phán không chỉ xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran, mà còn bao gồm chương trình tên lửa đạn đạo, cũng như việc Tehran hậu thuẫn một số tổ chức vũ trang trong khu vực và tình hình nhân quyền tại Iran.

Ngược lại, hãng tin Tasnim dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Iran cho biết hoạt động đàm phán sẽ chỉ tập trung vào vấn đề chương trình hạt nhân và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt đối với Iran.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã cùng phái đoàn ngoại giao Iran tới Muscat trong ngày 6/2. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các cuộc đàm phán hướng đến mục tiêu đạt được thỏa thuận “công bằng, cùng có lợi, thấu hiểu tôn trọng lẫn nhau” trong vấn đề hạt nhân.

Tuy vậy, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh những kinh nghiệm trong quá khứ với Mỹ sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến cách tiếp cận ngoại giao của Tehran.

Truyền hình nhà nước Iran Press TV đưa tin nước này hiện đã triển khai tên lửa đạn đạo tầm xa tiên tiến nhất Khorramshahr-4 tại một căn cứ ngầm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Tên lửa này có tầm bắn hơn 2.000 km và mang được đầu đạn nặng khoảng 1.500 kg.

Mỹ và Iran từng tiến hành nhiều vòng đàm phán gián tiếp về hạt nhân trong tháng 4 và 5/2025, trước khi các cuộc không kích của Israel vào Iran diễn ra giữa tháng 6/2025, khiến tiến trình đàm phán bị hủy bỏ.

Trong giai đoạn cuối của đợt không kích, Mỹ cũng tham gia tấn công Iran, làm chấm dứt hoàn toàn các cuộc đối thoại.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang gần đây, các nước láng giềng của Iran đang tích cực đóng vai trò trung gian nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng, có thể gây bất ổn toàn Trung Đông.

Những ngày gần đây, Mỹ cho biết một tàu sân bay của nước này đã bắn hạ máy bay không người lái của Iran trên biển Ả Rập, đồng thời cáo buộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiếp cận và đe dọa một tàu chở dầu treo cờ Mỹ tại eo biển Hormuz.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã leo thang trong vài tuần gần đây, sau làn sóng biểu tình bạo lực xảy ra trên toàn đất nước Iran khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Tình hình bất ổn tại Iran khiến ông Trump điều một hạm đội quân sự Mỹ tới khu vực, đồng thời đe dọa tấn công nếu hành quyết người biểu tình.

Quân đội Iran cũng cảnh báo mọi cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này sẽ vấp phải phản ứng quyết liệt, bao gồm các đòn đánh vào lực lượng đồn trú của Mỹ tại khu vực.