Ông Trump gây bão khi chia sẻ video chế giễu vợ chồng Obama là khỉ

Hôm 5/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ một đoạn video trên Truth Social, trong đó mô tả cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama như những con khỉ trong rừng.

Vợ chồng Obama xuất hiện rất ngắn và bất ngờ ở gần cuối đoạn video ngắn này.

Khi hình ảnh này xuất hiện, phần mở đầu của ca khúc “The Lion Sleeps Tonight” vang lên ở phần nhạc nền trong khoảng một giây.

Theo CNN, video cổ súy cho tuyên bố sai sự thật rằng máy bỏ phiếu đã giúp “đánh cắp” cuộc bầu cử năm 2020, với khuôn mặt của ông bà Obama bị ghép vào thân hình của những con khỉ.

Bài đăng này, gợi lại khuôn mẫu phân biệt chủng tộc lâu đời khi so sánh người da đen với loài khỉ, sau đó đã vấp phải phản ứng dữ dội.

Tuy nhiên, trong tuyên bố gửi CNN vào hôm 6/2, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt gọi phản ứng chung đối với đoạn video này là “sự phẫn nộ giả tạo”.

“Đây là một video meme trên Internet mô tả Tổng thống Trump như Vua của Rừng xanh và đảng Dân chủ là các nhân vật trong phim Vua Sư Tử”, bà Leavitt nói. “Xin hãy chấm dứt sự phẫn nộ giả tạo này và đưa tin về điều gì đó thực sự quan trọng với công chúng Mỹ hôm nay”.

Trong khi đó, Văn phòng Thống đốc bang California Gavin Newsom, thành viên đảng Dân chủ, đã lên án đoạn video.

“Mỗi đảng viên Cộng hòa đều phải lên tiếng phản đối điều này. Ngay lập tức”, theo bài đăng trên nền tảng X.

Năm 2025, ông Trump từng đăng một đoạn video có dấu hiệu được tạo bằng AI, mô tả cảnh ông Barack Obama bị bắt giữ ngay trong Phòng Bầu dục.

Ngoài ra, ông Trump và các thành viên trong chính quyền của mình đã chia sẻ những hình ảnh và video bị chỉnh sửa kỹ thuật số. Đoạn video mô tả lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries đeo ria mép giả và đội mũ sombrero - chiếc mũ truyền thống của Mexico. Ông Jeffries cho rằng những hình ảnh trên mang tính phân biệt chủng tộc.