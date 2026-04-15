Phạm Hương ở tuổi 35

  • Thứ tư, 15/4/2026 12:15 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Hoa hậu Phạm Hương được khen ngợi vẫn trẻ trung, rạng rỡ. Người đẹp hiện có cuộc sống hạnh phúc trong căn biệt thự tại California, Mỹ.

Dù không còn hoạt động showbiz, cuộc sống của Phạm Hương vẫn được nhiều khán giả quan tâm. Mới đây, nhà thiết kế Linh San chia sẻ về việc sang thăm nhà của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 tại California, Mỹ.

Trong loạt ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, Phạm Hương xuất hiện trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 35. Mỹ nhân gốc Hải Phòng mặc đầm họa tiết hoa nữ tính, trang điểm tự nhiên. Dưới phần bình luận, dân mạng khen sắc vóc của Phạm Hương.

Hình ảnh mới nhất của Phạm Hương. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh đó, nội thất căn biệt thự của người đẹp cũng được khán giả chú ý. Không gian sống của nàng hậu thiết kế theo phong cách trang nhã với màu trắng - be chủ đạo, được trang trí tối giản nhưng vẫn bắt mắt. Trước đó, Phạm Hương từng nhiều lần hé lộ về biệt thự qua các bộ ảnh chụp gia đình.

Biệt thự có diện tích khoảng 1.000 m2, nằm trong khu biệt thự cao cấp có bể bơi và sân gôn. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 thường chơi thể thao, phơi nắng và tập luyện ngay tại nhà.

Không gian sống của Phạm Hương tại Mỹ. Ảnh: FBNV.

Phạm Hương sinh năm 1991, từng lọt top 10 cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2010. Sau đó, cô thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp và nổi tiếng sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Người đẹp sau đó tham gia một số show truyền hình, điển hình là The Face hay The Look.

Đến năm 2018, Phạm Hương bất ngờ thông báo sang Mỹ định cư. Cô và chồng sau đó chào đón hai nhóc tì là Maximus và Apollo. Thời gian qua, Phạm Hương tập trung vun vén tổ ấm, bên cạnh đó còn kinh doanh tiệm hoa. Trên trang cá nhân gần 1 triệu người theo dõi, cô tích cực đăng tải những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống và chăm sóc các con.

Tống Khang

  Phạm Thị Hương

    Phạm Thị Hương

    Phạm Thị Hương hay còn được gọi là Phạm Hương là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015. Cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới tại Las Vegas, Mỹ và lọt vào Top 50 người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới do trang The Richest của Mỹ bình chọn. Cô là huấn luyện viên của chương trình "The Face Vietnam" mùa 1, giám khảo cố vấn "Tôi là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017" và là huấn luyện viên của "The Look Vietnam 2017".

    Bạn có biết: Trước khi đăng quang Hoa hậu, Phạm Hương từng tham gia "Vietnam's Next Top Model" và lọt vào top 8.

    • Ngày sinh: 04/09/1991
    • Chiều cao: 1.73 m
    • Cân nặng: 52 kg

  Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, được điều hành bởi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ có trụ sở tại Mỹ. Cuộc thi được bắt đầu vào năm 1952 do công ty quần áo Pacific Mills ở California sáng lập. Năm 2015, cuộc thi này thuộc về WME/IMG cùng với cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ (Miss Teen USA).

    • Thành lập: 1952
    • Trụ sở: New York, Mỹ

