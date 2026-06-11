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Thể thao

Pha thúc cùi chỏ rúng động bóng đá Xứ Wales

  • Thứ năm, 11/6/2026 05:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hành vi bạo lực gây sốc trên sân cỏ khiến Thomas Taylor bị cấm mọi hoạt động bóng đá trong 5 năm và chịu nhiều án phạt nghiêm khắc khác.

Tình huống Taylor hạ gục đối thủ.

Sự cố xảy ra trong trận đấu giữa Trearddur Bay và Porthmadog FC thuộc giải Ardal North West hồi tháng 1/2026. Khi quả phạt đền đang được thực hiện, Taylor bất ngờ tung cùi chỏ cực mạnh vào mặt cầu thủ Daniel Brookwell bên phía đối phương.

Đoạn video ghi lại tình huống nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của dư luận. Cú đánh khiến Brookwell bất tỉnh ngay trên sân, máu chảy từ miệng và mũi, buộc các nhân viên y tế phải can thiệp khẩn cấp.

Điều gây tranh cãi là Taylor không bị truất quyền thi đấu ngay trong trận. Tuy nhiên, trước làn sóng chỉ trích dữ dội, CLB Trearddur Bay đình chỉ và sau đó chấm dứt hợp đồng với cầu thủ này.

Cảnh sát địa phương vào cuộc điều tra và Taylor nhận tội hành hung gây thương tích. Tòa án tuyên phạt cựu cầu thủ Shrewsbury Town 5 tháng rưỡi tù treo, đồng thời yêu cầu bồi thường cho nạn nhân.

Sau khi quá trình tố tụng khép lại, Liên đoàn Bóng đá xứ Wales (FAW) tiếp tục mở cuộc điều tra kỷ luật riêng. Hội đồng kỷ luật kết luận Taylor phạm lỗi bạo lực nghiêm trọng và cấm cầu thủ 36 tuổi tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá 5 năm, tính từ ngày 22/1/2026 đến tháng 1/2031.

Trong bản tường trình gửi tòa, Taylor cho rằng bệnh tiểu đường, tình trạng hạ đường huyết cùng những lời khiêu khích từ Brookwell góp phần dẫn đến hành động mất kiểm soát.

Về phía nạn nhân, Brookwell thừa nhận vụ việc để lại tổn thương tâm lý nặng nề. Anh cho biết niềm vui chơi bóng gần như biến mất, thay vào đó là cảm giác lo âu và căng thẳng mỗi khi trở lại sân cỏ.

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Minh Nghi

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