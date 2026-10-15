Petrolimex bất ngờ giảm giá xăng dầu thấp hơn thị trường 300 đồng/lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/10, Petrolimex quyết định giảm thêm 300 đồng trên mỗi lít xăng dầu so với mức giá được cơ quan quản lý công bố.

Xăng E10 RON 95 vừa được giảm xuống còn 27.020 đồng/lít. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) mới đây đã quyết định giảm thêm 300 đồng/lít xăng dầu so với mức giá được cơ quan quản lý công bố trong kỳ điều hành ngày 15/10.

Động thái của Petrolimex diễn ra trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh từ 15h chiều 15/10.

Cụ thể, theo quyết định điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E10 RON 95 giảm 1.230 đồng/lít, xuống còn 27.020 đồng/lít. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 giảm 730 đồng/lít, xuống mức 26.970 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, giá dầu diesel giảm nhẹ 20 đồng/lít, xuống 29.100 đồng/lít. Ngược chiều, dầu mazut tăng 1.040 đồng/kg, lên 22.130 đồng/kg.

Như vậy, sau 4 kỳ tăng giá liên tiếp, xăng E10 RON 95 đã quay đầu giảm mạnh. Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với vùng 20.000-23.000 đồng/lít ghi nhận trong giai đoạn tháng 7-8.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG E10 RON 95

Nhãn 2/7 9/7 16/7 23/7 30/7 6/8 13/8 20/8 27/8 3/9 10/9 17/9 24/9 1/10 8/10 15/10 Giá đồng/lít 20400 20000 20550 21430 22850 22320 22110 22660 22600 23270 24230 25630 27080 27180 28250 27020

Ở kỳ điều hành lần này, cơ quan quản lý cũng quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học, đồng thời chi sử dụng quỹ đối với dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc chủ động giảm giá bán thể hiện nỗ lực chia sẻ chi phí nhiên liệu với người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh xăng dầu là đầu vào quan trọng của nhiều ngành, lĩnh vực, từ vận tải, logistics đến sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Việc giảm giá góp phần giảm chi phí đầu vào và giảm bớt áp lực chi tiêu nhiên liệu cho người dân. Đây là nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng thị trường, góp phần duy trì ổn định nguồn cung xăng dầu.

Petrolimex hiện là một trong những thương nhân đầu mối xăng dầu lớn nhất Việt Nam, chiếm 50% thị phần nội địa, vận hành hơn 4.300 cửa hàng xăng dầu rộng khắp cả nước.