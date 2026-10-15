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Kinh doanh

Giá xăng E10 giảm hơn 1.200 đồng/lít

  • Thứ năm, 15/10/2026 15:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 15h ngày 15/10, giá xăng E10 RON 95 giảm 1.230 đồng/lít xuống 27.020 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel giảm còn 29.100 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95 được bán với giá 27.020 đồng/lít. Ảnh: Hoài Bảo.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 15/10.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 730 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 1.230 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 26.970 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 27.020 đồng/lít.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg)
Xăng E5 RON 92 26.970 -730
Xăng E10 RON 95 27.020 -1.230
Dầu diesel 29.100 -20
Dầu mazut 22.130 +1.040

Trong khi đó, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 20 đồng/lít xuống 29.100 đồng/lít; dầu mazut ngược chiều tăng 1.040 đồng/kg lên 22.130 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với mặt hàng xăng sinh học, đồng thời, chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG E10 RON 95

Nhãn 2/7 9/7 16/7 23/7 30/7 6/8 13/8 20/8 27/8 3/9 10/9 17/9 24/9 1/10 8/10 15/10
Giá xăng đồng/lít 20400 20000 20550 21430 22850 22320 22110 22660 22600 23270 24230 25630 27080 27180 28250 27020

Bộ Công Thương mới đây đã gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, doanh nghiệp và hiệp hội liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu nhằm thay thế các quy định hiện hành, trong đó đề xuất thay đổi đáng kể cơ chế điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo đó, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối không thuộc hệ thống của thương nhân đầu mối sẽ được chủ động quyết định giá bán theo công thức quy định. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá phải đáp ứng các yêu cầu về công khai thông tin, thời điểm áp dụng và kê khai với cơ quan quản lý.

Đáng chú ý, doanh nghiệp phải công bố công khai mức giá mới đến hệ thống phân phối chậm nhất 30 phút trước thời điểm có hiệu lực.

Thông báo điều chỉnh giá phải thể hiện đầy đủ chủng loại xăng dầu, giá bán hiện hành, giá mới, đơn vị tính, địa bàn hoặc phạm vi áp dụng và thời điểm có hiệu lực, bao gồm giờ, phút, ngày, tháng, năm theo giờ Việt Nam.

Việc công bố được thực hiện trên trang thông tin điện tử hoặc kênh công khai đã đăng ký với cơ quan tiếp nhận kê khai giá. Đồng thời, doanh nghiệp phải thông báo đến các đơn vị, điểm bán chịu tác động trong hệ thống phân phối bằng phương thức có thể xác định thời điểm gửi và nhận.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là quy định cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp trong khoảng thời gian chuyển tiếp giữa 2 mức giá.

Theo đó, trước khi giá mới có hiệu lực, các cửa hàng xăng dầu phải tiếp tục áp dụng mức giá hiện hành. Khi đến thời điểm điều chỉnh, các điểm bán phải cập nhật bảng niêm yết và bán đúng mức giá mới.

Dự thảo nghiêm cấm doanh nghiệp áp dụng mức giá tăng trước thời điểm có hiệu lực, đồng thời không được trì hoãn việc giảm giá khi thời điểm áp dụng đã đến.

Ví dụ, nếu doanh nghiệp thông báo tăng giá xăng dầu từ 15h, các cửa hàng không được áp dụng giá mới trước thời điểm này. Ngược lại, nếu thông báo giảm giá từ 15h, cửa hàng cũng không được tiếp tục bán theo mức giá cũ sau thời điểm điều chỉnh.

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Minh Khánh

xăng Nhiên liệu sinh học giá dầu công thương

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

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