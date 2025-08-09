Pep bi quan về Rodri

HLV trưởng Manchester City, Pep Guardiola, xác nhận Rodri tái phát chấn thương và chưa thể trở lại sớm trong giai đoạn đầu mùa giải.

Rodri vắng mặt trong giai đoạn đầu mùa giải.

Manchester City loại tiền vệ người Tây Ban Nha khỏi đội hình tham dự trận giao hữu tiền mùa giải với Palermo vào ngày 10/8, khi anh vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Phát biểu về tình trạng của Rodri, Guardiola nói: “Rodri dính một chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu cuối cùng với Al-Hilal".

"Rodri tập luyện tốt hơn trong vài ngày qua, và hy vọng sau kỳ nghỉ quốc tế vào tháng 9, cậu ấy sẽ thực sự sẵn sàng. Mong rằng trong những trận đấu tới, Rodri có thể chơi vài phút, nhưng điều quan trọng là cậu ấy không cảm thấy đau, vì chúng tôi không muốn Rodri trở lại trong tình trạng chấn thương. Chúng tôi cố gắng tránh điều đó”, Pep nhấn mạnh.

Rodri là một trong bốn cầu thủ được Manchester City không được đăng ký ở trận gặp Palermo để tránh rủi ro. Phil Foden, Josko Gvardiol và tài năng trẻ Claudio Echeverri cũng chưa đạt thể trạng tốt nhất và không cùng đội di chuyển đến Palermo.

Rodri, với vai trò trụ cột ở hàng tiền vệ, là nhân tố không thể thay thế trong lối chơi của Manchester City. Mùa giải trước, anh góp công lớn giúp đội bóng giành chức vô địch Premier League và lọt vào tứ kết Champions League, đồng thời được vinh danh Quả bóng Vàng nhờ phong độ xuất sắc.

Việc Rodri chưa thể trở lại trong giai đoạn đầu mùa giải là một tổn thất lớn với Man City, nhưng Guardiola và ban huấn luyện đang ưu tiên việc đảm bảo anh hồi phục hoàn toàn để tránh tái phát vấn đề dây chằng.