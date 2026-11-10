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Thể thao

Pau Cubarsi giành Golden Boy

  • Thứ ba, 10/11/2026 06:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau một năm rực sáng cùng chức vô địch La Liga và World Cup, trung vệ Pau Cubarsi được xướng tên cho danh hiệu Cậu bé Vàng 2026.

Pau Cubarsi dành giải thưởng Cậu bé Vàng. Ảnh: Reuters.

Cầu thủ thuộc biên chế Barcelona trở thành cái tên tiếp theo sau Desire Doue (PSG) giành danh hiệu này, và sẽ nhận giải tại Turin (Italy) vào tháng 12 tới.

Kết quả được xác định sau cuộc bỏ phiếu của khoảng 50 nhà báo thể thao châu Âu uy tín từ các tờ báo như Marca, L'Equipe, BildThe Times. Cubarsi xuất sắc cán đích ở vị trí số một trong danh sách rút gọn 25 ứng viên, vượt qua các tài năng trẻ như Warren Zaire-Emery, Ayyoub Bouaddi và Yan Diomande.

Kể từ khi ra mắt đội một Barca vào đầu năm 2024 dưới thời Xavi, trung vệ sinh năm 2007 nhanh chóng vươn lên thành trụ cột nhờ khả năng triển khai bóng xuyên tuyến và phòng ngự chắc chắn. Tại World Cup 2026, anh thi đấu trọn vẹn cả giải, góp phần giúp hàng thủ Tây Ban Nha chỉ thủng lưới 1 bàn và được bầu là Cầu thủ trẻ hay nhất.

Chiến thắng kể trên biến Cubarsi thành hậu vệ thứ hai trong lịch sử 24 lần trao giải được vinh danh, sau Matthijs de Ligt vào năm 2018. Anh cũng là đại diện thứ 6 của bóng đá Tây Ban Nha nhận danh hiệu cao quý này, tiếp bước Cesc Fabregas, Isco, Pedri, Gavi và Lamine Yamal.

Ở cấp độ câu lạc bộ, Barcelona tiếp tục dẫn đầu thế giới khi sở hữu 5 cầu thủ từng đoạt Golden Boy, trong đó có đến 4 gương mặt bước lên bục vinh quang ở 6 kỳ gần nhất.

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