Vinicius ngậm ngùi mất suất đá chính ở Real

Theo Diario AS, Vinicius Junior nhận thức rõ việc bản thân đã bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát của Real Madrid sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của toàn đội.

Vinicius Junior mất vị trí chính thức tại Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Ngôi sao người Brazil không thể ra sân ở trận thắng Valencia với tỷ số 3-0 hôm 8/11 do án treo giò. Dù vắng anh, Real Madrid vẫn dễ dàng giành trọn 3 điểm nhờ những pha lập công của Federico Valverde, Arda Guler và Kylian Mbappe.

Mùa giải năm nay, tuyển thủ Brazil liên tục chật vật tìm lại phong độ khi mới chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng trên mọi đấu trường. Án cấm thi đấu 4 trận càng khiến tình hình thêm tồi tệ, trong khi tại đấu trường Champions League, anh cũng chưa có bất kỳ pha lập công hay kiến tạo nào.

Trong bối cảnh Guler ngày càng tiến bộ và tân binh Yan Diomande đang hòa nhập nhanh chóng tại Bernabeu, ngôi sao 25 tuổi sẽ phải đối mặt với thử thách cực kỳ khắc nghiệt để đòi lại vị trí sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn công khai ủng hộ Vinicius và duy trì đối thoại thường xuyên để giúp anh hiểu rõ vai trò của mình, điều cầu thủ này từng thiếu dưới thời Xabi Alonso ở nửa đầu mùa giải trước.

Dù nhà cầm quân 63 tuổi sẵn sàng đưa ra các quyết định nhân sự mang tính cứng rắn, hiện cả Real Madrid lẫn Vinicius đều chưa tính đến phương án chia tay. Ưu tiên của ngôi sao Brazil lúc này là nhanh chóng tìm lại phong độ tốt nhất.

Mourinho bảo vệ các cầu thủ Real Madrid Ngay sau cuộc đối đầu với AS Roma tại Champions League rạng sáng 15/10, HLV Mourinho đã có những phát biểu đáng chú ý về tập thể Real Madrid và cá nhân Vinicius Junior.