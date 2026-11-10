Vinicius ngậm ngùi mất suất đá chính ở Real

Theo Diario AS, Vinicius Junior nhận thức rõ việc bản thân đã bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát của Real Madrid sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của toàn đội.
Vinicius Junior mất vị trí chính thức tại Real Madrid. Ảnh: Reuters.
Ngôi sao người Brazil không thể ra sân ở trận thắng Valencia với tỷ số 3-0 hôm 8/11 do án treo giò. Dù vắng anh, Real Madrid vẫn dễ dàng giành trọn 3 điểm nhờ những pha lập công của Federico Valverde, Arda Guler và Kylian Mbappe.
Mùa giải năm nay, tuyển thủ Brazil liên tục chật vật tìm lại phong độ khi mới chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng trên mọi đấu trường. Án cấm thi đấu 4 trận càng khiến tình hình thêm tồi tệ, trong khi tại đấu trường Champions League, anh cũng chưa có bất kỳ pha lập công hay kiến tạo nào.
Trong bối cảnh Guler ngày càng tiến bộ và tân binh Yan Diomande đang hòa nhập nhanh chóng tại Bernabeu, ngôi sao 25 tuổi sẽ phải đối mặt với thử thách cực kỳ khắc nghiệt để đòi lại vị trí sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.
Huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn công khai ủng hộ Vinicius và duy trì đối thoại thường xuyên để giúp anh hiểu rõ vai trò của mình, điều cầu thủ này từng thiếu dưới thời Xabi Alonso ở nửa đầu mùa giải trước.
Dù nhà cầm quân 63 tuổi sẵn sàng đưa ra các quyết định nhân sự mang tính cứng rắn, hiện cả Real Madrid lẫn Vinicius đều chưa tính đến phương án chia tay. Ưu tiên của ngôi sao Brazil lúc này là nhanh chóng tìm lại phong độ tốt nhất.
Mbappe: Le petit prince kể về hành trình từ sân bóng đường phố Bondy đến đỉnh cao thế giới của Kylian Mbappe. Qua lời kể của hai tác giả Collot và Caioli, biệt danh “hoàng tử bé” không chỉ nói lên tuổi trẻ mà còn thể hiện tài năng thiên bẩm và tinh thần chơi bóng thuần khiết của hiện tượng bóng đá Pháp.
Huy Trưởng
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Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.