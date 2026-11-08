Barca sở hữu vị trí hậu vệ phải kỳ lạ nhất thế giới

Hansi Flick đang biến hành lang phải của Barcelona thành một vị trí rất khó gọi tên, khi trung vệ, tiền vệ và cầu thủ trẻ lần lượt được sử dụng thay cho một hậu vệ phải thuần túy.

Eric Garcia, vốn là trung vệ, đang trở thành lựa chọn thường xuyên của Flick ở hành lang phải.

Sau 15 trận chính thức đầu mùa, Barca đã có ít nhất bốn cầu thủ khác nhau đá chính ở vị trí hậu vệ phải. Eric Garcia xuất hiện 7 lần, Jules Kounde có 4 trận, trong khi Xavi Espart và Brian Farinas mỗi người được trao cơ hội hai lần.

Điều đáng chú ý là phần lớn trong số họ không trưởng thành ở vị trí này.

Một vị trí, nhiều kiểu cầu thủ

Eric Garcia vốn là trung vệ. Kounde cũng dành phần lớn sự nghiệp chơi ở trung tâm hàng thủ trước khi được kéo sang biên. Espart và Farinas lại có nền tảng tiền vệ, quen với việc cầm bóng, phối hợp và tham gia tổ chức lối chơi hơn là bám biên theo kiểu một hậu vệ truyền thống.

Cách dùng người của Flick vì thế không đơn giản xuất phát từ chuyện thiếu nhân sự. Barca đang biến hậu vệ phải thành một vị trí linh hoạt, tùy trận đấu mà cầu thủ có thể bó vào trung lộ, lùi sâu hỗ trợ triển khai hoặc giữ vị trí để cân bằng đội hình.

Eric Garcia hiện là phương án được Flick sử dụng nhiều nhất nhờ khả năng chuyền bóng và đọc tình huống. Khi Barca kiểm soát bóng, cầu thủ người Tây Ban Nha thường không bám sát đường biên mà di chuyển vào trong, giúp đội có thêm một điểm nối ở tuyến dưới.

Kounde từng không thích đá hậu vệ phải nhưng hiện vẫn là một trong những phương án quan trọng của Barca ở vị trí này.

Kounde lại mang đến một lựa chọn khác. Tuyển thủ Pháp mạnh hơn ở tranh chấp, tốc độ và khả năng đối đầu với các cầu thủ chạy cánh. Espart và Farinas cho thấy Flick cũng không ngại đặt niềm tin vào những cầu thủ thiên về kỹ thuật nếu cấu trúc trận đấu phù hợp.

Bài toán kéo dài từ thời Dani Alves

Hậu vệ phải từng là vị trí khiến Barca đau đầu suốt nhiều năm sau khi Dani Alves rời Camp Nou.

Đội bóng xứ Catalonia đã thử nhiều phương án như Douglas, Aleix Vidal, Nelson Semedo hay Sergino Dest, nhưng không ai để lại dấu ấn đủ lâu. Cuối cùng, Sergi Roberto, một tiền vệ trưởng thành từ La Masia, lại trở thành giải pháp ổn định nhất trong nhiều mùa.

Câu chuyện dưới thời Flick có phần tương tự, nhưng cách tiếp cận khác hơn.

Barca vẫn có Joao Cancelo, cầu thủ giàu kinh nghiệm ở hai hành lang cánh, nhưng việc sử dụng anh bên phải không phải lúc nào cũng phù hợp với cách đội bóng tổ chức quanh Lamine Yamal.

Yamal cần khoảng trống để nhận bóng, rê vào trong và đối mặt trực tiếp với hậu vệ đối phương. Nếu hậu vệ phải liên tục dâng cao và chiếm cùng khu vực, khoảng hoạt động của ngôi sao trẻ dễ bị thu hẹp. Vì vậy, Flick thường ưu tiên những cầu thủ có xu hướng đứng thấp hơn hoặc bó vào trung tâm.

Barca vẫn chưa tìm được người kế nhiệm Dani Alves theo nghĩa truyền thống, nhưng có lẽ họ cũng không còn quá cần một mẫu hậu vệ như vậy.

Flick đang tận dụng chính sự thiếu ổn định ở vị trí này để tạo ra nhiều phương án khác nhau. Người đứng bên phải hàng phòng ngự có thể là trung vệ, tiền vệ hoặc một cầu thủ trẻ từ La Masia. Quan trọng hơn cả là cách họ giúp đội giữ được cấu trúc và tạo khoảng trống cho những cầu thủ phía trên.