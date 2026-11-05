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Thể thao

Rodri nghỉ một tháng

  • Thứ năm, 5/11/2026 07:55 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Tiền vệ Rodri đối mặt nguy cơ nghỉ thi đấu một tháng, giáng đòn nặng nề vào toan tính của ban huấn luyện Barcelona.

Rodri dính chấn thương gân kheo. Ảnh: Reuters.

Theo Diario Sport, tiền vệ Rodri của Barcelona sẽ phải ngồi ngoài ít nhất bốn tuần sau khi gặp phải chấn thương mới. Kết quả kiểm tra y tế chuyên sâu xác nhận cầu thủ 30 tuổi bị rách gân khoeo ở chân phải.

Sự cố xảy ra trong chiến thắng 3-0 của Barcelona ở cuộc chạm trán Aston Villa tại Champions League vào 4/11. Tuyển thủ Tây Ban Nha cảm thấy khó chịu ở vùng đùi sau và buộc phải tiếp nhận sự chăm sóc y tế, trước khi các xét nghiệm hình ảnh cho thấy mức độ tổn thương nặng hơn dự kiến ban đầu.

Với thời gian hồi phục kéo dài tối thiểu một tháng, Rodri chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận đại chiến với Atletico Madrid tại La Liga vào ngày 9/11. Sau quãng nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế, anh dự kiến tiếp tục bỏ lỡ các trận gặp Villarreal, Sabah tại Champions League và Deportivo La Coruna.

Không chỉ tác động trực tiếp đến tình hình lực lượng của Barcelona, ca chấn thương này còn khiến Rodri không thể góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha tại đấu trường Nations League sắp tới.

Dù chỉ mới chuyển sang khoác áo Barcelona ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, tiền vệ sinh năm 1996 đã đóng vai trò quan trọng trong đội hình của "Los Blaugrana". Anh chơi tổng cộng 948 phút sau 14 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay cho đại diện La Liga.

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