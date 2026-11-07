Kế hoạch chuyển nhượng của Barcelona

Barcelona đang đối mặt bài toán tài chính nan giải trước kỳ chuyển nhượng tháng 1 khi HLV Hansi Flick muốn bổ sung trung vệ chất lượng.

Kounde có thể rời Barcelona.

Theo Sport, ưu tiên hàng đầu của Barcelona là chiêu mộ một trung vệ mới nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự do chấn thương và chiều sâu đội hình không đảm bảo. Tuy nhiên, ban lãnh đạo không muốn chi khoản tiền lớn ngay lập tức. Phương án được ưu tiên là mượn cầu thủ kèm điều khoản mua đứt.

Barcelona chỉ xem xét mua đứt nếu thanh lý được ít nhất một thành viên đội một trước đó. Phó chủ tịch Ferran Olive tiết lộ đội bóng đang hoạt động theo quy tắc tài chính 1:1, nhưng dư địa ngân sách thực tế chỉ còn khoảng 3-4 triệu euro.

Trong danh sách mục tiêu, Lisandro Martinez của MU đang được cân nhắc. Trung vệ người Argentina phù hợp với yêu cầu chơi lệch trái của Flick, nhưng MU muốn thu về một khoản phí chuyển nhượng thay vì để cầu thủ này rời đi khi hợp đồng kết thúc vào tháng 6.

Barcelona cũng theo dõi Castello Lukeba của RB Leipzig và tài năng trẻ Ruud Nijstad thuộc biên chế Twente. Tuy nhiên, mức giá hơn 20 triệu euro dành cho Nijstad có thể vượt quá khả năng chi trả của đội bóng Tây Ban Nha.

Để tháo gỡ khó khăn, Giám đốc Deco phải cân nhắc những cuộc chia tay. Jules Kounde là một trong những cái tên có thể được đưa lên thị trường chuyển nhượng. Hậu vệ người Pháp không còn giữ vị trí bất khả xâm phạm trong đội hình của Flick, trong khi Chelsea và Bayern Munich được cho là vẫn quan tâm đến anh.

Một trường hợp khác là Alejandro Balde. Hậu vệ trái trưởng thành từ lò đào tạo La Masia đang được người đại diện Jorge Mendes tìm kiếm bến đỗ mới nhằm giúp thân chủ có cơ hội thi đấu thường xuyên hơn. Với ngân sách eo hẹp, Barcelona đứng trước quyết định khó khăn là giữ nguyên bộ khung hiện tại hay chấp nhận hy sinh nhân sự để đáp ứng yêu cầu tăng cường hàng thủ của HLV Flick.