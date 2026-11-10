Pochettino 'bật đèn xanh' cho MU

Mauricio Pochettino cân nhắc khả năng trở lại Premier League nếu nhận được lời đề nghị từ MU, trong bối cảnh Michael Carrick đứng trước nguy cơ bị sa thải.

Pochettino sẵn sàng dẫn dắt MU.

Theo truyền thông Anh, chiến lược gia người Argentina hào hứng trước khả năng dẫn dắt MU nếu ban lãnh đạo đội bóng chấm dứt hợp đồng của Carrick. Vài tháng trước, Pochettino tiết lộ nhận được lời mời từ một số CLB trước World Cup 2026 nhưng từ chối vì cam kết với đội tuyển Mỹ. Dù vậy, ông thừa nhận hợp đồng có thể chấm dứt nếu hai bên không còn tìm được tiếng nói chung.

Ông vừa ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm vào mùa hè sau khi giúp đội tuyển Mỹ lọt vào vòng 16 đội World Cup. Tuy nhiên, nhà cầm quân 54 tuổi chưa bao giờ che giấu mong muốn trở lại bóng đá Anh. Đây là nơi ông tạo dựng danh tiếng với Tottenham và Southampton.

Pochettino dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho MU và những thành tựu của Sir Alex Ferguson. Trong quá khứ, chiến lược gia người Argentina cũng được liên hệ với chiếc ghế nóng tại Old Trafford khi còn dẫn dắt PSG, nhưng cuối cùng MU chọn Erik ten Hag vào năm 2022.

Sau đó, Pochettino chuyển đến Chelsea vào năm 2023 nhưng chỉ gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge một mùa giải trước khi chia tay vì bất đồng với ban lãnh đạo.

Giờ đây, MU có thể trở thành bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của nhà cầm quân này. Tương lai Carrick bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng sau khi đội bóng chỉ thắng một trong ba trận gần nhất, rơi xuống vị trí thứ 18 ở Premier League.

Ban lãnh đạo MU từng muốn sa thải Carrick sau thất bại 0-3 trước Bournemouth cách đây hai tuần. Tuy nhiên, việc chưa thống nhất được phương án thay thế giúp cựu tiền vệ này tạm thời giữ ghế. Dù vậy, giới chủ MU hiện sẵn sàng đưa ra quyết định trong kỳ nghỉ FIFA Days tháng 11.