Premier League đang đảo lộn trật tự

Sau 10 vòng Premier League 2026/27, sự trỗi dậy của Brighton, Everton và Leeds cùng cú sa sút của MU, Tottenham đang làm đảo lộn trật tự bóng đá Anh.

Brighton đứng thứ hai Premier League với 22 điểm sau 10 vòng, đồng thời sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 26 bàn thắng.

Arsenal vẫn dẫn đầu Premier League với 27 điểm sau 10 vòng, nhưng phần còn lại của bảng xếp hạng mang đến nhiều bất ngờ. Brighton đứng thứ hai, Everton góp mặt trong top 6, Leeds xếp trên Tottenham, còn Manchester United đang vật lộn ở vị trí thứ 18. Những đội bóng được kỳ vọng cạnh tranh suất dự Champions League lại gặp khó khăn trước các đối thủ có tiềm lực tài chính khiêm tốn hơn.

Sự xáo trộn không chỉ thể hiện qua thứ hạng. Brighton sở hữu hàng công mạnh nhất giải, Man City thua ba trận liên tiếp, còn MU mới giành một chiến thắng. Premier League đang chứng kiến những thay đổi đáng chú ý, khi danh tiếng và ngân sách chuyển nhượng không còn bảo đảm lợi thế trên sân cỏ.

Khi những đội bóng nhỏ không còn chấp nhận vai phụ

Brighton là hiện tượng nổi bật nhất sau một phần tư mùa giải. Chiến thắng 2-0 trước Brentford ngày 8/11 giúp thầy trò Fabian Hurzeler có 22 điểm, vượt Man City để chiếm vị trí thứ hai. Theo thống kê của Premier League, đây cũng là lần đầu Brighton kết thúc một vòng đấu trong top 2 ngoài tháng 8.

Đội bóng miền nam nước Anh ghi 26 bàn, nhiều nhất giải, đồng thời chỉ thủng lưới 7 lần. Hiệu số +19 của Brighton vượt xa Arsenal (+10) và Man City (+8). Đáng chú ý, Brighton ghi nhiều hơn Arsenal tới 11 bàn nhưng lại kém đối thủ 5 điểm, phản ánh sự khác biệt giữa khả năng tấn công và hiệu quả tích lũy điểm.

Theo phân tích của BBC Sport hồi tháng 10, Brighton sở hữu một trong những hệ thống pressing quyết liệt nhất Premier League. Thời điểm ấy, chỉ số PPDA (cường độ pressing) của họ đạt 7,4, thấp nhất giải. Trong bóng đá, PPDA càng thấp, đội bóng càng gây sức ép quyết liệt.

Đội bóng của Hurzeler thường giành lại bóng ngay trên phần sân đối phương, tận dụng những tình huống chuyển trạng thái để tạo cơ hội. Dù vậy, Brighton chưa nghĩ quá xa. Tiền vệ Pascal Gross thừa nhận đội bóng chưa thể xem mình là ứng viên vô địch. Hurzeler cũng cho rằng người hâm mộ có quyền mơ mộng, nhưng nhiệm vụ trước mắt của các cầu thủ vẫn là cải thiện chất lượng thi đấu.

Sự tiến bộ không chỉ xuất hiện tại Brighton. Everton đứng thứ sáu với 16 điểm, Bournemouth xếp thứ bảy với 15 điểm, còn Leeds có 14 điểm và góp mặt trong nửa trên bảng xếp hạng. Những đội bóng vốn quen với cuộc chiến trụ hạng hoặc cạnh tranh vị trí giữa bảng giờ có thể gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Leeds gây bất ngờ khi đánh bại Tottenham 1-0, qua đó vươn lên nửa trên bảng xếp hạng với 14 điểm.

Chiến thắng 1-0 của Leeds trước Tottenham là minh chứng rõ ràng. Tân binh này mới thủng lưới 8 bàn sau 10 trận, ít hơn cả Man City lẫn Liverpool. Hull và Ipswich cũng cùng có 11 điểm, xếp trên MU. Theo BBC, 14 đội tân binh giành ít nhất 11 điểm sau 10 vòng kể từ mùa 2015/16 đều trụ hạng thành công.

Những kết quả ấy cho thấy khoảng cách chuyên môn đang được thu hẹp. Các CLB tầm trung có hệ thống tuyển trạch, phương pháp huấn luyện và cách tổ chức chiến thuật ngày càng bài bản. Họ không cần kiểm soát bóng vượt trội để giành chiến thắng, nhưng đủ khả năng trừng phạt sai lầm của những đối thủ giàu có hơn.

Khi những thế lực cũ đánh mất lợi thế

Nếu Brighton đại diện cho sự tiến bộ, MU lại phản ánh rõ nhất tình trạng sa sút của một thế lực truyền thống. Sau trận hòa Aston Villa 4-4, đội bóng của Michael Carrick đứng thứ 18 với 8 điểm. MU chỉ thắng một trận, thủng lưới 19 bàn và trải qua 8 vòng liên tiếp không biết đến chiến thắng.

Theo Opta, lần đầu tiên kể từ mùa 1986/87, MU rơi vào nhóm xuống hạng ở giai đoạn muộn như hiện tại. Trận hòa Villa càng phơi bày những hạn chế trong tổ chức phòng ngự. MU hai lần bị dẫn trước hai bàn và phải nhờ Joshua Zirkzee cùng Patrick Dorgu ghi bàn trong thời gian bù giờ để giữ lại một điểm.

Bình luận trên Sky Sports, cựu đội trưởng Roy Keane cho rằng người hâm mộ MU rất công bằng khi đánh giá cầu thủ. Ông nhấn mạnh tinh thần chiến đấu mà đội bóng thể hiện trong trận gặp Villa chỉ nên được xem là yêu cầu tối thiểu. Với một CLB như MU, việc phải ăn mừng một trận hòa trên sân nhà trong cuộc chiến trụ hạng cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng.

MU rơi xuống vị trí thứ 18 sau trận hòa Aston Villa 4-4, đánh dấu khởi đầu tệ nhất của CLB sau 10 trận tại giải vô địch quốc gia kể từ mùa 1986/87.

Man City cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn. Sau 7 chiến thắng liên tiếp đầu mùa, đội bóng của Enzo Maresca bất ngờ thua cả 3 trận tiếp theo. Thất bại 1-3 trước Nottingham Forest khiến họ kém Arsenal 6 điểm, đồng thời nâng số bàn thua lên 13 chỉ sau 10 vòng.

Theo Opta, Man City mới là đội thứ hai trong lịch sử giải vô địch quốc gia Anh thắng 7 trận đầu mùa rồi thua liên tiếp 3 trận, sau Sheffield Wednesday mùa 1904/05. Sky Sports nhận định các đối thủ đang tìm ra cách khai thác Man City bằng pressing cường độ cao, tranh chấp quyết liệt và phản công vào khoảng trống sau hàng thủ.

Maresca thừa nhận các học trò không theo kịp cường độ tranh chấp của Nottingham Forest, đặc biệt trong những tình huống bóng hai. Khi một đội bóng có kỹ thuật vượt trội nhưng liên tục thua tranh chấp và để đối phương phản công, ưu thế kiểm soát bóng không còn mang nhiều ý nghĩa.

Tottenham cũng chưa thoát khỏi những vấn đề cũ. Spurs đứng thứ 11 với 12 điểm và chỉ ghi 10 bàn, trước khi bước vào đợt tập trung đội tuyển quốc gia. HLV Roberto De Zerbi không hài lòng với tinh thần, thể lực và khả năng tranh chấp của các học trò sau thất bại trước Leeds. Mùa trước, Tottenham từng đứng thứ sáu sau 10 vòng nhưng kết thúc ở vị trí thứ 17.

Chelsea cũng đã thua 4 trận, trong khi Liverpool mới giành 18 điểm, kém Arsenal tới 9 điểm. Những đội bóng lớn vẫn sở hữu nguồn lực vượt trội, nhưng lợi thế ấy chưa được chuyển hóa thành sự ổn định tương xứng.

Theo BBC Sport, mùa trước có 15 trong số 20 đội kết thúc mùa giải với vị trí chênh lệch không quá 3 bậc so với thứ hạng sau 10 vòng. Dữ liệu cho thấy bảng xếp hạng hiện tại có giá trị cảnh báo, dù vẫn còn quá sớm để kết luận về cuộc đua vô địch hay trụ hạng.

Premier League chưa hẳn bước sang một trật tự mới chỉ sau 10 trận. Tuy nhiên, Brighton, Everton hay Leeds đang chứng minh họ đủ năng lực cạnh tranh, trong khi MU, Tottenham và Man City phải tự giải quyết những vấn đề của mình. Sự khác biệt về danh tiếng vẫn rất lớn, nhưng trên sân cỏ, khoảng cách giữa các đội không còn rõ ràng như trước.